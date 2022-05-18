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المصرى رضا عبدالسلام مديرا فنيا للاعتماد السعودى

المصرى رضا عبدالسلام مديرا فنيا للاعتماد السعودى

كتب -مسعد مجاهد

نجح الشيخ محمد سليمان رئيس نادى الاعتماد السعودى فى التعاقد مع المدير الفنى المصرى رضا عبد السلام لتوليه قياده فريق الكره الأول الموسم الجديد موسم 2022/2023

-نظرا لخبراته التدريبيه الكبيره ومشواره التدريبى الحافل مع العديد من الفرق السعوديه الجبلين والحائل ونادى سميرا وحصوله على بطوله مكتب حائل الموسم الحالى مع نادى الحائط السعودى
مما اضطر رئيس النادى فى السعى للتعاقد معه كمدير فنى يمتلك الخبره فى حصد البطولات والتعامل مع الدوريات السعوديه بهدوء وسلاسه بفكر راقى ومطور يتناسب مع امكانيات اللاعب السعودى .

كل التوفيق للمدرب المصرى رضا عبدالسلام ليكون مناره عاليه وواجه مشرفه تمثل المدرب المصرى فى الدول العربيه .

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