شباب الإصلاح على عرش القليوبية
كتب -مسعد مجاهد
حقق فريق مركز شباب الإصلاح بقياده محمد الشيخ ومحمد أحمد “مكو ” ممثل إدارة قليوب فوزا غاليا على فريق مركز شباب كفر طحا بقيادة أحمد صوابى ممثل إدارة شبين 4/3 بركلات الترجيح فى المباراة الختاميه لدورى مراكز شباب القليوبيه التى أقيمت أمس على ملعب عرب چهينه .
تمكن فريق الإصلاح من الفوز الصعب على أبناء كفر طحا بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف ،تقدم فريق طحا ولكن استطاعوا أبناء الإصلاح من تسجيل هدف التعديل عن طريق اللاعب ابراهيم سعيد من ركلة جزاء ليعودوا للمباراه مره اخرى ويحققوا الفوز .
مثل فريق الإصلاح كلا من بركة شحات فى حراسة المرمى،عبدالله الزميتى،محمد عطيه “تيتو”، خالد احمد، مصطفى محمود ،مصطفى بسيسه، مصطفى محجوب ، على ابراهيم ،على فاروق ، محمد سعيد “حمو”،على ابراهيم”النمس” محمد فهمى ، ابراهيم سعيد.
وجهاز فنى وإدارى محمد عبدالله الشيخ ، محمد مكو ،حسام إمام،
عادل عبدالخالق ، أحمد إبراهيم
_بهذا الفوز يرفع فريق الإصلاح كأس النسخه التاسعه عاليا للمرة الثانيه ويؤكد صعوده رسميا لمسابقة دورى مراكز الشباب على مستوى الجمهوريه ممثل مراكز شباب القليوبيه والمعلن عنها فى منتصف شهر يونيو المقبل ،حيث حضر كرنفال المباراه الختاميه قامات الرياضه والإعلام و رجال الدوله فى القليوبيه وعلى رأسهم بمنصة التتويج الدكتور محمود الصبروت مدير عام المديرية، الدكتور وليد الفرماوى وكيل عام المديرية والحاج درويش مرعى النائب البرلمانى وعضو اللجنه الرياضيه لمجلس الشعب،الاستاذ
عامر حمدى المشرف العام على المسابقه، الدكتور وحيد خلوي رئيس منطقه القليوبيه.
وايضا الاستاذ اشرف الطنانى رئيس نادى شبين، ك على الطنانى مدير مركز شباب شبين ،ك احمد جودت نائب رئيس نادى شبين، الأستاذ محمود حسين رئيس مجلس إدارة مركز شباب الإصلاح الاستاذ رمضان كسبان عضو مجلس الإدارة ، الأستاذ محمود الحسينى،الاستاذ على ماهر،الحاج
محمد عادل “بوجى “،الحاج محمد فضل، ك مصطفى على المدرب السابق لفريق الإصلاح وصاحب الإنجاز الاول ، والاعلامى مصطفى عادل، والكمار النائب البرلماني عن دائرة طنان .
تهنئه لمجلس إدارة الإصلاح وكل الشكر لمجلس إدارة مركز شباب عرب جهينه على حسن الاستقبال وكرم الضيافه ..
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