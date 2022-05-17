خالد سعد يقود الأميريه للفوز على العبور 2/1
كتب -مسعد مجاهد
فاز فريق الأميريه بقيادة خالد سعد،على فريق العبور بقياده عمرو الدالى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب الاميريه ضمن منافسات الاسبوع ال 28 من عمر مسابقة القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهره والقليوبيه.
–نجح خالد سعد فى الفوز الثانى على التوالى بهزيمة العبور بهدفين لهدف سجل للاميريه سيف ميسى، والموهوب على علاء صاحب الهدف الثانى واغلى أهداف فريق الاميريه ،بهذا الفوز يصل فريق الاميريه النقطه 29 بالتساوى مع فريق المرج فى نفس عدد النقاط ويقترب من البقاء لموسم جديد.
وأكد الثلاثى هانى ثابت وحموده وحسين عبدالفتاح مدربى فريق الاميريه بأن لاعبي الفريق قدموا مباراه كبيره أمام البطل فريق العبور طوال شوطى المباراه وكانوا رجال وعلى قدر المسؤولية ذلك يرجع لوجود الرغبة والإصرار والعزيمه من أجل البقاء والحفاظ على كيان وهيبة نادى الأميريه
فكان فوزا مهم وصعب ولكن بالتكاتف والأداء المميز استطاعوا أبناء الاميريه أن يتخطوا هذه الجوله فكان عامل الأرض والجمهور دافع وحافز كبير نحو تحقيق الفوز .
–وأشار خالد سعد أن اللاعبين قدموا كل ماطلب منهم خلال محاضرة المباراه والتزموا جميعا بالتعليمات الفنيه داخل الملعب بالاضافه للعوامل النفسيه وزرع الروح العاليه من أجل حصد الثلاث نقاط ،وأشاد سعد باللاعب على علاء واكد أنه أفضل لاعبى الفريقين وكان عامل اساسي فى حصول الفريق على أهم وأغلى ثلاث نقاط فى مشوار الفريق بالدورى .