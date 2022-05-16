تعرف علي نظام تأمين الأسرة من بنك ناصر الاجتماعي

كتبت سعادحسنين

صرحت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي ان نظام صندوق تأمين الاسرة انشيء بموجب القانون 11 لسنة 2004 مستهدفا مساعدة الأسر التى هجرها عائلها بلا منفق وفقا لأهداف جوهرية محددة فإنه لا يستهدف الربح أساسا وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وموازنته الخاصة، ويكون تحت اشراف بنك ناصر الاجتماعي ويضمن الصندوق سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة للنفقات والأجور وما في حكمها لصالح المستفيدين من الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين بحد أقصى 500 جنيه شهريا، دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده.

واشارت القباج إن اجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق سنه 2004بلغ 5مليار جنيه حيث يقوم الصندوق بصرف 82 مليون جنيه تقريبا شهرياً ، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق 510 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 305 ألف حكم قضائي

وافاد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك ان مجلس إدارة الصندوق هو مجلس إدارة مستقل يرأسة رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ويتضمن عضويته ممثلا عن كلا من وزارة العدل ,وزارة الصحة , وزارة الداخلية , النيابة العامة و وزارة القوي العاملة ووزارة التضامن الاجتماعي بالإضافة الي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد .

واكد عشماوي ان موارد الصندوق تأتي من حصيلة الاشتراكات فى نظام تأمين الأسرة و المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذاً لنص المادتين ( 89 و 90 ) من القانون وهي اربعه جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج , تسعه جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق , واربعه جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة او القيد العائلي و خمسة جنيهات عن كل اصدار من بطاقة الرقم القومي و مائه جنيه عن كل واقعة من واقعات الزواج او الطلاق او المراجعة او التصادق عليها بالإضافة الي عشرين جنيه عن اول مستخرج عن كل واقعة ميلاد وثلاثة جنيهات علي اي مستخرج تال له .

واوضح عشماوي انه في اطار خطة الدولة للتيسير على المواطنيين والمستحقين للنفقة تم فتح اكثر من قناة لصرف النفقة الشهرية، والحصول على استحقاقاتهم بشكل سريع حيث يتم الصرف من خلال فروع البنك البالغ عددها 104 فرعا او من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو البنوك الاخري , الصرف عن طريق المحمول ومتوفر في كل فروع شركات المحمول العاملة في مصرهذا بالإضافة الي الصرف والايداع من خلال شركة فوري للمدفوعات الالكترونية كما تم زيادة عدد الفروع العاملة بالنفقة بإضافة 25 فرع جديد ليصبح عدد الفروع العاملة بالنفقة 81فرع .

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