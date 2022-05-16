بين المسؤلية والهروب

بقلم، /غادة علي عبد المقصود

نلاحظ في هذه السنوات تزايد عدد حالات إلانتحار بين أبناءنا و بناتنا حتي وصل إلانتحار بين الأطفال كمان، نقرأ كل يوم عن حالات إنتحار كثيرة بين طلاب المرحلة الإعدادي و الثانوي، وكأن العمر لعبه في أيديهم يجب التخلص منها وقت ما يحبوا ، ما سبب كثرة حالات إلانتحار وانتشاره بين أبناءنا بهذا الشكل؟ وهذا يجعلنا نتساءل عدة تساؤلات:

أين الآباء و الأمهات؟ أين المدرسين؟ أين البرامج التوعية؟ أين رجال الدين؟؟؟؟؟

هل الأبناء و الأمهات تناسوا واجبهم إتجاه أبنائهم ؟ هل يوجد اغلي و أثمن من فلذات اكبادنا يجب أن ننشغل به ونترك أبناءنا للألعاب الإلكترونية؟؟؟

هل أصبح خوف أولادنا منا و الهروب من المواجهه أصبح شئ مرعب لدرجة ان إلانتحار أهون واخف مننا؟

هل أصبحت مشاكلنا ضغط على أولادنا جعلتهم يفرون إلي إلانتحار ؟؟؟

متي عرف أولادنا إلانتحار و من أين أتت اليهم هذه الأفكار السوداء ؟

نعترف إننا فقدنا لغة الحوار بيننا وبين أولادنا ، أيضا يجب أن نراجع أنفسنا إننا السبب الرئيسي في أن أطفالنا و أولادنا بعدوا عنا، و تركناهم للفيس بوك ، والألعاب الغريبة التي تجعلهم يفكرون في إلانتحار اللذين لا يعلمونا معناه ٠

هل فكرنا أو حاولنا أن نقترب من أولادنا ونتحاور معهم و نعرف في ماذا يفكرون ،؟ هل جالسنا معهم وجعلناهم كيف يثقوا في أنفسهم أكثر من ذلك ؟؟ هل راقبنا أولادنا و تعرفنا على اصدقائهم ؟؟؟؟؟؟؟

هل بعدنا أولادنا عن مشاكلنا ، وعن المشاكل التي تنشئ بين الآباء و الأمهات التي تؤدي إلى الانفصال؟

من الواجب علينا أن نعلم ونعرف أولادنا أن أرواحنا و أنفسنا ليست ملكا لنا بل هما ملكا لله الخالق البارئ الذي خلقنا من عدم ، ونحن مجرد أمناء علي أنفسنا و أرواحنا و سنحاسب عليهما من الله سبحانه وتعالى ، لأنه ليس لنا الحق في التصرف فيهما بالقتل و خلافه، ولأن الأمانه يجب أن ترد إلي صاحبها وقت ما يريد ٠

يجب أن نعرف أولادنا أنهم اغلي ما نملك ٠

أيضا يجب أن نعرفهم جيدا أن القتل و إلانتحار حرام ٠

أين دور المدرسه في التوعيه، والتوجيه ؟؟

وفي النهاية أين ثم أين دور الدولة فيما يحدت وفيما وصل اليه شبابنا الان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نعم الدولة لها دور كبيررررررر جدااااا في ماوصلنا اليه الان ؟!!

أين رجال الدين اختفي دورهم تماما في الفترة الأخيرة؟؟؟؟

اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ و يبارك في أولادنا و شبابنا جميعا اللهم امين يارب العالمين ٠

الله المستعان ٠