بناء على توجيهات محافظ القليوبية حى شرق شبرا الخيمة إزالة بناء مخالف صور
بحضور نائب محافظ القليوبيه واستمراراً للتصدى لمخالفات البناء الاجهزه التنفيذيه بحى شرق تقوم بازاله لاعمال متعدده بالمخالفه وفقا لرصد وحده المتغيرات المكانيه واتخاذ الإجراءات القانونية
بناء على تعليمات السيد اللواء / عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن التصدي لمخالفات البناء المخالفة للقانون ١١٩لسنة ٢٠٠٨ والمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن حظر إقامة اي منشآت مخالفه لضوابط الاشتراطات البنائيه
وبحضور نائب محافظ القليوبية السيد الدكتور/ سمير حماد قام السيد اللواء / خالد فوزى رئيس حى شرق بتوجيه الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة بناء على ما تم رصده من اداره المتغيرات المكانيه من مخالفات وبالتعاون مع شرطه المرافق وقوات امن شبرا الخيمه لتنفيذ ازاله لعدد ٥ حالات تمت اقامتها بالمخالفه بالمخالفة للقانون ١١٩لسنة ٢٠٠٨ ومخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن حظر إقامة اي منشات وذلك اليوم الاحد الموافق ١٥ /٥ وتم الازاله لعدد ٣ جمالون بمنطقه الوحده العربيه وعزبه نسيم وسقف دور اول علوى بشارع بهتيم اسكو بارض كريستال مخالف شروط التراخيص كما تم ازاله بناء من الصاج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
واكد السيد رئيس الحى بأنه لا تهاون مع المخالفات ويجب الالتزام باحترام القوانين والقرارات والتشريعات التى تفرضها مؤسسات الدوله والتى تأتى فى اطار الحفاظ على الثروه العقاريه والقضاء على امتداد العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين ،
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