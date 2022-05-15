الشارع السياسيعاجل
افتتاح مقر حزب التحرير المصري بأسوان واستقبال حافل تحت حراسة أمنية
افتتاح مقر حزب التحرير المصري بأسوان واستقبال حافل تحت حراسة أمنية
كتبت /سلوى سعداوى / إبراهيم عيسي
فى إطار زيارة المجلس الرئاسى للحزب الذي يهدف إلي متابعة العمل الحزبي داخل المحافظات في المكون من الدكتور ممدوح عبدالحكيم رئيس الحزب والنائب السيد حجازى عضو مجلس النواب ونائب اول رئيس الحزب واللواء احمد جاد وكيل جهاز المخابرات العامة وأمين عام التنظيم شهد حزب التحرير المصرى أليوم نشاطا مكثفا وبارزا وسط حشود جماهيريه غفيره من أبناء شعب اسوان العظيم وذلك .
وصل وفد المجلس الرئاسى فى الساعه الثامنه من صباح اليوم السبت ١٤مايو إلى محافظة أسوان كان فى استقباله وفدا كبيرا من وفد امانة الحزب بمحافظة أسوان برئاسة الاستاذ حمدى عبدالحميد أمين عام المحافظه والسيده ثريا عبدون رئيس قطاع المرأه بقطاع محافظات جنوب الصعيد والسيده منال التهامى مديرة العلاقات العامه والدكتوره هدى ممثلة المرأه ولفيف من أعضاء الامانه وتوجه الوفد إلى الفندق الاستراحه ثم بدأ فاعليات اليوم الممثله بقص شريط إفتتاح مقر أمانة ألمحافظه ولقاء موسع مع جميع أعضاء أمانة المحافظه وبعد ذلك عقد عبدالحكيم إجتماعا مغلقا لأعضاء هيئة المكتب السياسى للمحافظه وشرح لهم دور الحزب فى المرحلة القاده ومتطلبات كل لجنه .
توجه الجميع إلى نادى كيما بأسوان على الكورنيش لحضور المؤتمر الشعبى الجماهيرى والذى شهد حشود جماهيريه غفيره من شعب اسوان وبحضور السيد المهندس محمد حسانين هيكل العضو المنتدب بشركة كيما وبحضور السيد النائب هلال دندراوى رئيس اتحاد نقابات عمال اسوان وعضو مجلس النواب وبحضور النائب حسين جبلاوى أمين الحزب بمحافظة قنا تحدث الحاضرون ورحب الاستاذ حمدى عبدالحميد بالضيوف كما تحدث أللواء احمد جاد عن دور وأهمية العمل الجاد فالعمل هو أساس الحفاظ على الأمن القومى للبلاد .
أشار النائب السيد حجازى عن استراتجية محافظة أسوان وهى بوابة مصر الجنوبيه وهى أرض الذهب ومنبع الخير الرئيسى لمصر . كما تحدث المهندس محمد حسنين رضوان ورحب بالضيوف وشكرهم على إختيارهم لقاعة نادى كيما لتكون مقرا للاحتفال بعيد العمال والذى ينظمه حزب التحرير المصرى كما قال النائب هلال دندراوى بأن إختيار حزب التحرير المصرى لمحافظة أسوان رمز التحدى والعمل فهى سابقه تاريخيه ولفته طيبه احدثها حزب عريق زرع جزوره فى الشارع الاسوانى من خلال الانتشار الجاد والسريع.
تحدث الدكتور ممدوح عبدالحكيم رئيس الحزب مرحبا بالضيوف وقدم الشكر لمجلس إدارة شركة كيما لاستضافتها الحدث التاريخى ،وقال عبدالحكيم بأننا قد انتهينا من ثورتين فجرهما شباب مصر خلال ٢٥يناير و٣٠ يونيو ولكننا بدأنا فى ثورة التعمير وبناء الجمهورية الجديده وان ماحدث من عمليات إرهابية مؤخرا لن تعطل مسيرة التنميه التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنفسه .
أشاد عبدالحكيم بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطنى مع الأحزاب السياسية دون إقصاء لأحد وقد نال حزب التحرير شرف المشاركه فيها وبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم أيات من القرآن الكريم والقاء الطفله المعجزه روان قصيده إعزاز وتقدير للقوات المسلحه والشرطه والتى أبهرت الحاضرين بإلقائها الرائع وكلماتها المؤثره،
ثم تم بعد ذلك تكريم كنوز مصر وعمالها الشرفاء وتوزيع شهادات التقدير .
كما تفضل المهندس محمد حسنين رضوان العضو المنتدب لشركة كيما بمنح درع الشركه لقيادات حزب التحرير المصرى وتكريم الدكتور ممدوح عبدالحكيم رئيس حزب والنائب السيد حجازى نائب أول رئيس الحزب واللواء أحمد جاد أمين التنظيم كما قامت أمانة اسوان بتقديم درع الامانه وتكريم وفد المجلس الرئاسى ، وكان الاحتفال تحت سيطرة وتأمين من أجهزة الأمن بمديرية أمن أسوان لأعلى مستوى .
حضر التلفزيون المصري من أجل تغطية الحدث الهام من ماسبيرو قناة طيبه القناه الثامنه لتغطية الاحتفال كان من ضيوف الشرف أمناء الاحزاب السياسيه الشقيقه عن محافظة أسوان وعلى رأسهم حزب الوفد ومستقبل وطن وكثير من الاحزاب السياسيه ومراسلى الصحف والمواقع الإلكترونية ،