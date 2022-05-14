انتشال جثة الطالب يوسف محمد إبراهيم غريق الرملة من امام كفر شكر – صور
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من انتشال جثة الطالب يوسف محمد إبراهيم والذي لقي مصرعه غرقا في مياه فرع دمياط بقرية الرملة دائرة مركز شرطة بنها أثناء لهوه مع زملائه عقب خروجه من امتحان نهاية العام للصف الثاني الإعدادي بعد 3 أيام من البحث المتواصل، حيث تم العثور على جثته فى نطاق مركز شرطة كفر شكر وتحرر محضر بالواقعة وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي بنها التعليمي وجار إنهاء إجراءات الدفن.
وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة بنها يفيد بتلقي بلاغًا من الأهالي بغرق طفل يدعى يوسف محمد إبراهيم 14 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي في مياه فرع دمياط، بقرية الرملة منذ أول أمس الخميس.
وانتقلت أجهزة الأمن وقوات الإنقاذ النهري وتبين أن الطالب كان بصحبة زملائه عقب خروجهم من امتحان الصف الثاني الإعدادي لنهاية العام وتوجهوا لأحد الأماكن على النيل بقرية الرملة، بغرض الصيد وبعدها نزلوا جميعا للاستحمام فغرق وخرج زملاؤه وظلت قوات الإنقاذ تبحث عن الجثة في النيل الى ان تم العثور عليها اليوم السبت بالقرب من كفر شكر .
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