د.نوفل ابو رغيف ,مهرجان الايام الرومانية في تونس يمثل عاملاً مشتركاً يوحدنا ونلتقي عنده لنقول ان العرب أمة مثقفة

د.نوفل ابو رغيف ,مهرجان الايام الرومانية في تونس يمثل عاملاً مشتركاً يوحدنا ونلتقي عنده لنقول ان العرب أمة مثقفة

ساهرة رشيد/ بغداد

قال د. نوفل ابو رغيف الوكيل الأقدم لوزارة الثقافة والسياحة والآثار إن للثقافــة و المثقف العربــي دوراً مهماً في تعزيز العلاقات وتطويرها وتنميتـها و تعدد الهويات المشاركة في مهرجان الايام الرومانية من الجزائر ليبيا السعودية تونس العراق مصر تنتهي جميعها عند مصب الهوية العربية, واعرب عن سعادتي الغامرة لتواجدي هنا مع الاشقاء التونسيين بهذا المهرجان النوعي وأبارك لاهالي سبيطلة واهالي القصريين ولاهالي تونس عموماً إقامة هذا المحفل الثقافي الابداعي المميز,جاء ذلك خلال انطلاق مهرجان الأيام الرومانية ,في تونس بنسخته الثالثة الذي انطلقت فعالياته,للمدة من11 لغاية 12/ مايو الجاري، بحضور عربي من تونس والمغرب والجزائر والسعودية .

وأكد أبو رغيف: ان مهرجان الايام الرومانية هي رسائل سلام ومحبة تقول للعالم كله تونس لاتزال تتنفس الثقافة و الإبداع و هذا التنوع من الحضور والوفود المشاركة إنما هو يمثل عاملاً مشتركاً يوحدنا ونلتقي عنده لنقول إن العرب أمة مثقفة وإن تونس تستحق هذا الزهو وهذا العطاء,مضيفا ,شهدنا الإستعدادات التي تقوم بها الجهات المنظمة لهذا المهرجان في الموقع الآثاري بمدينة سبيطلة. وهي جديرة بالإشادة والأحترام والتقدير,و شعرنا بزهو ونحن نكتشف هذه المعالم الآثارية وأن نكون بين تفاصيلها , والعديد من الفعاليات الثقافية الغنائية الفلكلورية المتنوعة تشعرنا بثقة عالية إن الثقافة و الجمال هما اللذان ينتصران في النهاية, رغم الظروف القاسية التي شهدتها تونس الخضراء سياسياً وظروف داعش وماسبقها وما تلاها. لكن أبناء تونس مصرون على الحياة وهم جديرون بهذا الجمال.

مشددا في الوقت نفسه على ان بغداد حاضنة للثقافة العربية بمختلف انساقها ومستوياتها وهوياتها,: فالشعر التونسي يذكرنا باجواء واروقة مهرجان المربد في العراق الحافل بتنوع الأنساق ان هذا التلاقح الثقافي ومن شأنه أن يعمق ويعزز الأواصر المعهودة والمنشودة بين البلدين, رغم إن العلاقات العراقية التونسية سياسياً ودبلوماسياً هـــــي علاقة متينة مميزة.

وختم ابو رغيف كلمته بالقول : بعد ختام أيام المهرجان سنعود وفي جعبتنا العديد من المشاريع والمقترحات والأفكار التي سنناقشها مع وزارة الثقافة في تونس ونذهب إلى تفعيلها في العراق و هذا سيكون أولى الأولويات التي سنشتغل عليها في الافـق القــادم.

من جانها أكدت الشاعرة ضحى_بوترعة رئيسة اتحاد الكتّاب التونسيين بالقصرين ورئيسة جمعية (سنا سفيطلة إن من ضمن أعمال مهرجان الأيام الرومانية الدولي الثالث بوزارة الشؤون الثقافية في تونس ندوة ثقافية بعنوان تحولات الثقافة العربية مع قراءات شعرية مختارة خلال أيام, لضيف الشرف , للشاعر العراقي الكبير الدكتور نوفل ابو رغيف.