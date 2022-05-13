أبناء الطريقة الرفاعية يعلنون تأييدهم لشيخهم بمسجد الرفاعى
كتب الشريف عبدالرحيم حماد
احتشد عدد كبير من أبناء الطريقة الرفاعية، اليوم، خلف شيخهم الشريف طارق ياسين الرفاعي، خلال إفتتاح ضريح مشايخ الطريقة الراحلين سيدي علي أبي شباك الرفاعي، وسيدي محمد يس الرفاعي، بحضور ورعاية الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلي للطرق الصوفية وعضو مجلس النواب .
كما شهد الإفتتاح كوكبة من مشايخ الطرق الصوفية منهم الدكتور سالم الجازولي، والشريف عوني القبيصي، والشيخ محمد صالح عبدالغني الجعفري، والسيد عبدالحكيم مختار علي محمد، والدكتور محمود أبو علي، والسيد أحمد التسقياني، والسيد فكري الفيتوري، والسيد هاني سالمان، والسيد شريف الطيب، والسيد شريف مشينة، والسيد أشرف عاشور، والسيد محمد يحي، والسيد أحمد عفيفي الساكت، والسيد زكي الدين إبراهيم، والسيد حسن البططي .
بحضور اللواء مدحت أبوحسين المدير الإداري للمشيخة العامة للطرق الصوفية، والسيد أحمد الصباحي مدير جهاز الوكلاء بالمشيخة العامة للطرق الصوفية، كما شرف الإفتتاح بحضور أحباب الطريقة الجازولية الشاذلية.
بدأ الإفتتاح بصلاة الجمعة بمسجد الإمام الرفاعي وعقب الصلاة توجه الشريف طارق الرفاعي والدكتور القصبي ومشايخ الصوفية لمقصورة الضريح بين أحباب الطريقة الرفاعية والطرق الصوفية وتم قراءة الفاتحة، ثم مديح للمصطفي صلي الله عليه وسلم من أبناء الطريقة الرفاعية وأبناء الطريقة الجازولية، وعقب ذلك أقيمت الحضرة الرفاعية المعتادة التي احتشد بها أعداداً كبيرة اليوم بحضور الشريف طارق الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية، والشريف محمود طارق الرفاعي نائب عموم الطريقة الرفاعية .
جاء ذلك بعد إعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى الأسبوع الماضي، العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وبكامل طاقتها قبل جائحة كورونا، وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية، والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة .