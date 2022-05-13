أبناء الطريقة الرفاعية يعلنون تأييدهم لشيخهم بمسجد الرفاعى

علي قاسم: سعيد بمشاركة نجوم “مسرح مصر” في فيلم “زومبي”

د.نوفل ابو رغيف ,مهرجان الايام الرومانية في تونس يمثل عاملاً مشتركاً يوحدنا ونلتقي عنده لنقول ان العرب أمة مثقفة