النائب محمد عبد العزيز ضمن وفد لجنة حقوق الإنسان إلى البرلمان الأوروبي.

عقد وفد لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان وعضوية النائب محمد عبدالعزيز وكيل اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة نانسي نعيم والنائب محمود عصام سلسلة من الاجتماعات بمقر البرلمان الاوروبي. حيث قام الدكتور بدر عبدالعاطي – سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الاوروبي بتنظيم سلسلة من اللقاءات مع اعضاء لجنة الشئون الخارجية واللجنة الفرعية لحقوق الانسان ومجموعة من لجنه العلاقات مع دول المشرق وبحضور رئيسة وأعضاء لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الاوروبي، كما التقى الوفد البرلماني المصري مع السيدة / ايزابل سانتوس – رئيس وفد العلاقات مع المشرق.. وفي نهاية سلسلة اللقاءات التقي الوفد مع السيدة / فيرونيك جستين مدير اداره حقوق الانسان بوزاره الخارجية البلجيكية

وقد استعرض الوفد خلال اللقاءات الانجازات التي حققتها مصر في الفترة الاخيرة في مجالات التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ضمن مقاربة شاملة لحقوق الانسان، وانهاء حالة الطواريء. كما تناول الوفد المبادرة الرئاسية الاخيرة الخاصة باطلاق حوار سياسي شامل، فضلا عن تفعيل لجنة العفو الرئاسي واطلاق سراح مجموعة من الشباب.

وخلال لقاء الوفد مع النائب بالبرلمان الاوروبي عن فرنسا تيري مارياني ، اشاد الاخير بالتطورات الايجابية المتلاحقة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات خاصة في مجال حقوق الانسان وما حققته من استقرار وتقدم علي صعيد محاربة الارهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ودار نقاش بين البرلمانيين المصريين والاوروبيين والبلجيكيين حول سبل مزيد من تفعيل التعاون البرلماني تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء السيد للرئيس ببروكسل مع رئيسة البرلمان الاوروبي ، والبناء علي الزيارة الاخيرة التي قام بها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ببروكسل في ديسمبر الماضي.

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#تنسيقية_شباب_الأحزاب_والسياسيين

Mohammed Aziz