عبدالله الزيات مدرب براعم الأهلي أستضافة المغرب للنهائي الإفريقي ضد مبدأ تكافؤ الفرص
كتب طه محمد
أعرب عبدالله الزيات لاعب الأهلي السابق والمدرب الحالي لبراعم النادي الأهلي في أتصال هاتفي بأحد البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري أن إسناد المغرب أستضافة النهائي الإفريقي تحيز واضح للوداد المغربي وعلي الأتحاد الأفريقي ضرورة نقل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب محايد، لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص،
حيث قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إقامة مباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة، بدلاً من النهائي المعتاد ذهاب وإياب ذهاب وإياب، في المغرب يوم 30 مايو الحالي.
وأعلن الكاف أنه تلقى عرضًا من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ومن الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم لاستضافة نهائي البطولة لكرة القدم 2022، وسحب الاتحاد السنغالي لكرة القدم بعد ذلك عرضه.
وقال الكاف، في بيانه: “لذلك، يسر الكاف أن يمنح المغرب استضافة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، وموعد المباراة النهائية هو 30 مايو 2022”.
وأضاف الكاف، في بيانه: “تجري حاليًا مناقشات داخل الكاف للعودة إلى النهائي القديم ذهابًا وإيابًا من ذهاب وإياب لتحديد الفائز بدوري أبطال أفريقيا، بدلاً من النهائي ذهابًا واحدًا”.