محافظ كفر الشيخ ونائبه يقدمان واجب العزاء لاسرة الشهيد ماهر عطية ويعلن اطلاق اسمه على مدرسة تخليدا لذكراه

كتب محمود علوان

قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند ماهر عطية عبدالمجيد، رحمه الله، بمنزله بعزبة أبو أحمد التابعة لمركز سيدي سالم.

جاء ذلك بحضور العميد أحمد عماره، المستشار العسكري بكفر الشيخ، والمقدم أيمن كمال رزق، والمقدم أحمد زاهر، نائبا المستشار العسكري.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ أن الشهادة شرف، وأن تواجده زاده شرفاً، وأنه يقدم العزاء لأسرة الشهيد،نائبا عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مقرراُ إطلاق اسم الشهيد على مدرسة قريبة من مسكن أسرته، تخليداً لذكراه، وأن المحافظة مهما فعلت فلن تعوض الاسرة فقدها للشهيد، ولكن يزيدنا شرفا أن ضحى من أجل وطنه وهذا هو أسمى وسام.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الشهداء ضحوا من أجل استقرار هذا الوطن وعدم النيل منه فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة وخالدة على مر الزمن.

جدير بالذكر؛ أن محافظ كفرالشيخ، نعى الشهيد المجند ماهر عطية، شهيد الواجب الوطني، مقدماً أحر التعازي وخالص المواساة لأسرته، راجيًا الله عز وجل أن يتقبل الشهيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويحفظ شعب مصر العظيم من كل سوء ومكروه.