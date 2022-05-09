محافظ القليوبية يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد ملازم أول سليمان علي سليمان بقرية جزيرة الأحرار بمدينة طوخ ضحية الهجوم الإرهابي الخسيس غرب سيناء
تقدم اليوم عبد الحميد الهجان/محافظ القليوبية صفوف المشيعين لجنازة شهيد الواجب من القوات المسلحة الملازم أول سليمان علي سليمان المقيم ــ بقرية جزيرة الأحرار مدينة طوخ، والذي إستُشهد يوم السبت إثر الهجوم الإرهابي الخسيس على محطة رفع مياه غرب سيناء يرافقه الدكتور/جمال سوسة رئيس جامعة بنها و العميد/ عبد اللطيف أبو الخير المستشار العسكري للمحافظة والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأستاذ/أحمد الوزيري رئيس مركز ومدينة طوخ والدكتور/محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ورجال الدين من الأوقاف و الأزهر والكنيسة.
وقد أدى “المحافظ” ومرافقيه صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد القرية ثم انطلقت مراسم الجنازة العسكرية من قريته حتى مثواه الأخير وسط زُملائه من أبناء القوات المسلحة ، ومِئات المشيعين من ذويه وأهالي قريته ملفوفاً بعلم مِصر وسط هتافات المشيعين وزغاريد أمهات القرية، ليلحق بشهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمن وإستقرار الوطن والدفاع عن أراضيه واختلطت دماؤهم الذكية الطاهرة بدم شُهدائنا على مر العصور على أرض الفيروز سيناء الغالية .
وأكد “محافظ القليوبية ” على أن مِصر تدفع بخيرة أبنائها شهداء من أجل إستقرار هذا الوطن وعدم النيل منه فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة وخالدة على مر الزمن، وتحية لأبنائنا الصامدين فى مواجهة الإرهاب رافضين أن تخضع بلادنا أو تنكسِر وأن تظل قوية صامدة إلى أبد الآبدين بإذن الله .
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