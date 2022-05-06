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منع طالبة بالصف الرابع الابتدائي من دخول امتحانات اخر العام 2022 ببنها
منع طالبة بالصف الرابع الابتدائي من دخول امتحانات اخر العام 2022 ببنها
كتب/ السيد يوسف
بسبب تصويرها لورقة الامتحان الشهري، حرمت طالبة بالصف الرابع الابتدائي من دخولها امتحان اخر العام الجاري 2022 ، جاء ذلك بمدرسة احمد زويل التجريبية للغات ببنها .
حيث أصدرت إدارة مدرسة أحمد زويل للغات ببنها قرار بمنع الطالبة حنين عمرو ابراهيم طالبة فى الصف الرابع الابتدائي وهذا بعد قيامها بتصوير ورقة الامتحان الشهري بجهاز المحمول الخاص بها ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويل الأمر إلى الشؤون القانونية بالإدارة التعليمية وتم منع الطالبة الطفلة من تأدية امتحان اخر العام الجاري 2022 ك عقوبة رادعة لها .
ووصف رواد التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد تناولت أحد الصفحات المشكلة بأن ذلك يعد تعسف ضد الطالبة والبعض الآخر طالبا محاسبة متخذ القرار الصادم ضد الطالبة كونه غير متزن فى اتخاذ القرار ، وهو قرار مستبد وغير قانوني ، معللين ذلك بأنه يؤدى إلى توليد احباط وكره للطالبة الطفلة للتعليم .
وصرحت أحد المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة ( كيف نعاقب طفل ونمنعة من دخول الامتحان إذا كانت الطفلة قامت بتصوير الامتحان وهذا ليس امتحان نصف عام او امتحان نهاية العام هو امتحان تجريبي فالمفروض نعاقب من سمح للأطفال بدخول الموبايل نعاقب مسؤل اللجنة ومديرها ولا نعاقب الطفل فبدلا من تقديم النصح للطفل وعقابة باى عقاب بسيط يراعى مرحلة الطفولة نحولة لكاره للمدرسة والتعليم بسب حرمانة من الامتحان) .
وطالبا العديد من المواطنين وأولياء الأمور على منصات التواصل الاجتماعي معالى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة التدخل لإلغاء القرار المتخذ بحرمان الطفلة من الامتحان فورا والتواصل مع أسرة الطفلة وطمأنتها .