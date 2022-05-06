بايدن يطالب الكونجرس بسرعة منح اللاجئين الأفغان الإقامة الدائمة في واشنطن
طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس بضرورة التعجيل في اتخاذ القرار الذي يسمح بمنح الإقامة الدائمة للاجئين الأفغان الذين دخلوا البلاد خلال الصيف الماضي.
وقال مسؤولون أمريكيون ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الجمعة، إن “هذا الطلب يعني تسوية أوضاع نحو 60 ألف لاجئ دخل البلاد ما بين نهاية يوليو الماضي وحتى شهر سبتمبر عام 2021، وذلك بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في كابول عقب خروج القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي الناتو من أفغانستان
وكان وزير الأمن الداخلى الأمريكى أليخاندرو مايوركاس قد أعلن مؤخرا عن منح الأفغان المقيمين فى الولايات المتحدة ممن انتهت صلاحية تأشيراتهم، وضع الحماية المؤقتة لمدة 18 شهرا بسبب الأوضاع الخطيرة في بلدهم، مؤكدا أن “وضع الحماية المؤقتة سيساعد فى حماية المواطنين الأفغان الموجودين في الولايات المتحدة، من العودة إلى ظروف غير آمنة