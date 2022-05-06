انطلاقة دورى الدرجة الثالثه بعد الراحه الرمضانية
كتب – مسعد مجاهد
يستأنف دورى القسم الثالث بعد غدا ،الثالثه عصر يوم السبت،حيث تشهد الجوله ال26ضمن منافسات المجموعه السادسه مجموعة القاهره والقليوبيه7 مباريات قويه
بعد توقف دام ل 37 يوم تقريبا بمناسبة شهر رمضان الكريم ، فى
حين حصول فريق بطا على الراحه لهذه الاسبوع ، واليكم صورة من جدول الترتيب قبل انطلاقة المباريات ..
والمباريات تقام على النحو التالى :
شبين * العبور
التأمين * الشمس
الاميريه * البلاستيك
اسكو * الشرطه
المرج * التعليم
الغابه * القومى
الماظه * طوخ
بطا “بااااااي”