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انطلاقة دورى الدرجة الثالثه بعد الراحه الرمضانية

انطلاقة دورى الدرجة الثالثه بعد الراحه الرمضانية

كتب – مسعد مجاهد

يستأنف دورى القسم الثالث بعد غدا ،الثالثه عصر يوم السبت،حيث تشهد الجوله ال26ضمن منافسات المجموعه السادسه مجموعة القاهره والقليوبيه7 مباريات قويه
بعد توقف دام ل 37 يوم تقريبا بمناسبة شهر رمضان الكريم ، فى
حين حصول فريق بطا على الراحه لهذه الاسبوع ، واليكم صورة من جدول الترتيب قبل انطلاقة المباريات ..

والمباريات تقام على النحو التالى :

شبين * العبور

التأمين * الشمس

الاميريه * البلاستيك

اسكو * الشرطه

المرج * التعليم

الغابه * القومى

الماظه * طوخ

بطا “بااااااي”

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