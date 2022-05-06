إزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد بالمحله
كتب /خليفة محمود
قام اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى : تنفيذ ١٣ إزاله كليه لحالات تعديات على الأرض الزراعيه بمركز المحله بمساحة ١١ قيراط و ١٥.٥ سهم
أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى ” أنه فى إطار الحملات المكثفة لإزالة التعديات على الأرض الزراعيه فقد تم خلال اليوم إزالة تعديات على الأرض الزراعيه فى المهد و أسفرت الحملات عن إزالة ١٣ حاله تعدى بمساحة ١١ قيراط و ١٥.٥ سهم بالوحدات المحليه لقرى سامول المعتمديه و العامريه و دمرو و الجابريه و محلة أبو على و محلة حسن و البنوان قد تضمنت التعديات مبانى بالبلوك و أسوار و قواعد و سملات خرسانيه و شدات خشبيه و منها حالات تم إزالتها ليلا
هذا و تستمر جهود رئاسة مركز ومدينة المحله الكبرى فى التصدى لجميع مخالفات البناء على الأرض الزراعيه و عدم السماح بأى شكل من أشكال التعدى على الرقعه الزراعيه “
يذكر أن أعمال إزالة التعديات تتم تحت إشراف المحاسب سعد نصر و المهندس حيدر عطا الله نواب رئيس المدينه و المهندس سامى حاتم مدير بناء و تنمية القرية ،