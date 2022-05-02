عوكشه يسجل للبلاستيك وفيوتشير يخطف المباراه فى الوقت الضائع
كتب -مسعد مجاهد
قدم فريق البلاستيك بقيادة أكرم عبدالمجيد مباراه كبيره أمام فريق فيوتشر أمس على ملعب ستاد القاهره الفرعى ضمن وديات الفريقين استعدادا للدورى ،وانتهت المباراه لصالح فريق فيوتشر بهدفين مقابل هدف
نجح فريق البلاستيك فى ودية الأمس أمام فريق فيوتشر وقدم لاعبيه مباراه كبيره وحافظوا على نتيجة المباراه التى ظلت بالتعادل الايجابى هدف مقابل هدف حتى الدقيقه 83 من عمر المباراه ولكن تمكن لاعبى فيوتشر من تسجيل هدف التقدم فى نهايه المباراه .
_تألق لاعبى البلاستيك وقدموا عرض طيب حيث ظهر محمود ماهر حارس البلاستيك بمستوى أكثر من رائع وتصدى للعديد من الفرص المؤكده وايضا محمود “عوكشه” صاحب هدف البلاستيك
الذى لعب فى مركز الهاف رأيت فى الشوط الاول ثم عاد لمكانه الطبيعى كرأس حربه فى بدايه الشوط الثانى ، محمد عبدالنبى “لوحه” ،ايسي ، بودى ، فتح الله، واللاعبان الخبره محمود صبرى، محمد عبدالمنعم ” كشرى” حيث شارك المديرالفنى اكرم عبدالمجيد
عدد من الناشئين أبناءالنادى على فترات من المباراه للاعتماد عليهم وإتاحة الفرصه كامله للمشاركه خلال الفتره القادمه لإحتياج الفريق لأكثر من مركز داخل المستطيل .
أشاد عبدالمجيد بمستوى جميع اللاعبين وخاصة عوكشه مهاجم الفريق الذى أدى مباراه كبيره وصاحب هدف اللقاء وحارس المرمى محمود ماهر ،وأكد أن المباراه كانت استعداد جيد للفريق قبل مواجهة الاميريه عند عودة الدورى مره اخرى بعد إجازة عيد الفطر المبارك .