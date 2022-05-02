خالص العزاء : إنا لله وإنا إليه راجعون

ينعى كل من الدكتور محمود إبراهيم الترعي، والدكتورة سوزان إبراهيم الترعي، وإبراهيم إبراهيم الترعي، وناچية إبراهيم الترعي، والدهم الدكتور إبراهيم محمود الترعي. وقد توفاه الله مساء يوم الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ م، الموافق يوم ٢٧ من رمضان ١٤٤٣ ه، بالولايات المتحدة الأميريكية.

والفقيد هو زوج المرحومة سلوى محمود أباظة، وشقيق عزمي محمود الترعي، وشقيق كل من المرحومين كمال ومحمد وعلي وصلاح وفاطمة ووفاء وزينب. وهو حما كل من الدكتور عباس أمين الجمل والمهندس عبد اللطيف نچاتي محرم. وللفقيد ١٠ أحفاد وإبن حفيد.

ولد الفقيد في المنزلة بالدقهلية في عام ١٩٢٠ وحفظ القرآن على سن ٩ سنين وتخرج من كلية الطب بجامعة القاهرة حيث عمل كأستاذ جراحة ومارس المهنة بمصر إلى أن هاجر إلى الولايات المتحدة الأميريكية سنة ١٩٧٠ في سن الخمسين، وحيث تخصص في جراحة وعلاج إصابات الحبل الشوكي وكان من الرواد في هذا التخصص. وفي مرحلة التقاعد ألف كتباً في هذا المجال وأيضاً عن الطب الفرعوني بمصر القديمة.

وقد شيعت الجنازه بالولايات المتحدة الأميريكية بمسجد الجمعية الإسلامية بمقاطعة أورنج، يوم السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٩ من رمضان ١٤٤٣ ه.

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وسوف تقام صلاة الغائب بمصر في مسجد المدينة بحدائق الأهرام يوم الجمعه القادم الموافق ٦ مايو ٢٠٢٢ م، بعد صلاة الجمعة

والعزاء بمصر يوم الجمعة الموافق ٦مايو بمنزل إبن أخوه المستشار مصطفى كمال الترعي بحدائق الأهرام عنوان العزاء 86,,ع،، حدائق الاهرام

البقاء والدوام لله وحده،

ونسألكم الفاتحة والدعاء

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