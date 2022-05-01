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حزب التحرير المصري يقدم التهانى للشعب المصري العظيم بمناسبة عيد الفطر المبارك
حزب التحرير المصري يقدم التهانى للشعب المصري العظيم بمناسبة عيد الفطر المبارك
بقلم إبراهيم عيسى
أرسل الدكتور ممدوح عبدالحكيم رئيس حزب التحرير المصرى ورئيس إئتلاف الحركة الشعبية فى حب مصر للأحزاب السياسية والقوى الوطنيه ورئيس مجلس إدارة جريدة موجز الاخبار ببرقيات تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك كما أرسل ببرقية مماثله لفضيلة الاستاذ الدكتور أحمد الطيب فضيلة مولانا الامام الأكبر شيخ الأزهر كنا أرسل ببرقية مماثله لوزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحه ووزير الداخليه والقيادات الامنيه كما قدم خالص التهانى وارق الامنيات للشعب المصري العظيم
حيث قال
أنه من دواعى سعادتى وبالغ سرورى أن أرسل لسيادتكم وللشعب المصرى العظيم ولقواتنا الباسله وقيادتنا الامنيه ابعث بخالص التهانى القلبية بمناسبة عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمتين الاسلاميه والمسيحية
أضاف عبدالحكيم قائلا إنه من حسن الطالع أن يحتفل شعب مصر بأعياد القيامه والفطر وعيد تحرير سيناء وعيد العمال فى وقت واحد لتأتى رسالة السماء من رب الأرض والسماء بأن مصر وشعبها فى رباط الى يوم الدين فابالأمس تجمع هذامسلمون هذا الشعب العظيم فى جميع كنائس مصر وغدا يجتمع أقباط الشعب فى المساجد والساحات والهدف كنا تجمعت قواتنا المسلحه فى عيدها واحد تبادل تهانى الاعياد
حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وأمنها تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية