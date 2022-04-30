تتويج فراس ابو هديب سفيرا لـunn
.. واختياره رئيسا لفرع الاتحاد العربى الافريقى الاسيوى بالامارات
كتبت هدي العيسوي
تم تتويج الخبير الاقتصادى ورجل الاعمال الاردنى فراس محمد عبد ابو هديب نائب رئيس الاتحاد العربى الافريقى الاسيوى ، سفيراً لـunn ، وقد تم أيضآ اختياره رئيساً لفرع الاتحاد بدولة الامارات العربية المتحدة بناء علي القرار رقم ١٤٠٧٢٢٧٩/٢٠٢٢ من المملكة المتحدة.
جاء ذلك الاختيار لما يملكه فراس ابو هديب من خلفية اقتصادية دولية فضلا عن مساهمته فى الاصلاحات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية لمواجهه التحديات خاصة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية
واعرب فراس ابو هديب عن سعادته البالغة بهذا التتويج مؤكدا على ان الفترة القادمة سوف تشهد انتعاش الاقتصاد وتوسيع ، قاعدة المستثمرين بمراعاة التنوع الجغرافي، والاستغلال الأمثل لأى فرص بالأسواق العالمية؛ مما يُسهم فى خفض تكلفة تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية لخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم و العمل على التبادل التجارى والصناعى والزراعى والاستفادة من الكوماسى واغادير بالنسبة للجمارك وغيرها .