حسب الله يسلم جوائز كرنفال شبرا البلد الرياضى
كتب _مسعد مجاهد
اليوم أقيم حفل وكرنفال نهائى الدوره الرمضانيه بملعب اجياد بشبرا البلد حيث أقيمت المباراه النهائيه بين فريق أبناء الوراق وابناء سيد حسين والتى انتهت لصالح أبناء محمدحسين بسداسيه
نظيفه .
مثل فريق أبناء سيد حسين الذى حصل على كأس البطوله كلا من محمد سمير فى حراسة المرمى ،
احمد سمير لاعب طلائع الجيش ، محمود صبرى ،احمدغريب،محمود
ندا” كرشه”حصل على كأس هداف البطوله اللاعب احمد غريب لاعب بهتيم ،مستقبل وطن وافضل حارس تسلمها محمد سمير
حضر مهرجان الحفل الختامى حشد كبير من رجال الدوله وابناء الوسط الرياضى تقدمهم الدكتور صلاح حسب الله نائب البرلمان ورئيس لجنة الكره بمجلس الشعب
احمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك ومنتخب مصر ، تامر عبد الخالق مدير فنى المرج والبلاستيك السابق،سمير جمال الرايه الدولى، ياسر عبد الخالق مدرب منتخب مصر للكره الخماسيه و الشاطئيه، الهامى فرج رئيس جهاز الكره فرع سموحه بالقليوبيه والمدير الفنى السابق لفريق الكرة الأول لنادى المؤسسه العماليه،المعصره،القناطر،
محمود الأشول مدرب فريق الشباب بنادى اسكو ، احمد نور المدير الإدارى لنادى الجونه فى الدورى الممتاز ،حامد يونس رئيس مجلس إدارة نادى الطفل الاسبق و عضو مجلس الاداره الحالى ، بلال نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب شبراالبلد
نبيل رجب المدرب العام السابق لشبرا البلد،فص مدرب الشباب بنادى السكه الحديد وعدد كبير من أبناء الوسط الرياضى لاعبين ومدربين وايضا زملاء المهنه فى المواقع الرياضيه .
سهرة كرويه رمضانيه اختتمت بشكل راقى متميز وشهدت مباراه
ختاميه رائعه امتعت الجميع حيث عانق اللاعبين بعضهم بعض بعد انطلاقة حسن كومان لصافرة النهايه معلنا فوز أبناء شبرا البلد والجميع توجهوا الى المنصه الرئيسيه لتسليم الجوائز الجماعيه والفرديه ،كان الأداء الإذاعى المبدع لكروان التعليق الشبراوي عزت الشربينى .