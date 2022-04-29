ثقافة أسيوط الجديدة تشهد احتفالية ليلة القدر بجهاز مدينة أسيوط الجديدة
كتب محسن علي
في إطار إحتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بليالي رمضان الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الأستاذ ضياء مكاوي من خلال فرع ثقافة أسيوط حيث شاركت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة برئاسة الاستاذة شيماء عبد العال إحتفالية ليلة القدر بالتعاون مع جهاز مدينة أسيوط الجديدة
بحضور المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة والدكتور مصطفي عثمان رئيس مجلس الأمناء والمهندس علي شحاته محمد نائب رئيس الجهاز و شيماء عبد العال مديرة مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة والشاعر احمد الشافعى رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة أسيوط الجديدة وأعضاء مجلس الأمناء وبعض القيادات التنفيذية ورجال الدين الاسلامي والمسيحي
و العشرات من أهالي المدينة
بدأت فعاليات الاحتفالية بالسلام الوطني تلاها آيات من الذكر الحكيم والقرآن الكريم ثم كلمة المهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز المدينة والتي وجهت الشكر لكل القيادات على المشاركة في الاحتفالية ودعم الأنشطة والفعاليات التي تقدمها مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة على مدار شهر رمضان المبارك
وتم خلال الاحتفالية عرض لفيلم تسجيلي عن ليالي رمضان الثقافية والفنية التى أقيمت بمكتبة الطفل والشباب باسيوط الجديدة والمسابقة الثقافية والفنية بينما تم الاستماع إلى مجموعة من التواشيح والابتهالات الدينية
واختتمت فعاليات الاحتفالية باهداء الدروع للقيادات ذات الدور الفعال في إثراء الوعي الثقافي والأدبي حيث تم تكريم الأستاذ ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى بمنحه درع جهاز مدينة أسيوط الجديدة بينما تسلم الشاعر احمد الشافعى والأستاذة شيماء عبد العال شهادات تقدير لمجهودهم في دعم الإبداع والمبدعين بأسيوط الجديدة ،