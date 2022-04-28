محمد أسامة الباشا: يعلن تأييده لقرارات الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

كتب: خالد الدومة

أعلن ” محمد أسامة الباشا ” عضو شباب الأمانة المركزية بالحزب الشعب الجمهوري عن تأييده الكامل لكل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والتي شملت الدعوة إلى حوار سياسي شامل بالتنسيق مع الأطياف السياسية الحزبية والشبابية.

وثمن محمد الباشا سعي القيادة السياسية الدائم للتواصل مع كافة فئات الشعب المصري واطلاعهم بكل شفافية على كافة المستجدات على الساحة المصرية.

وأكد الباشا على استمرار تحمل مسئولية الحزب من خلال أعضائه بغرفتي البرلمان وتشكيلات المحافظات، في تنفيذ تلك القرارات والعمل عليها، باعتبارها خطوة حقيقة لبناء الجمهورية الجديدة.

crossorigin="anonymous">

ونوّه الباشا إلى تسخير كافة إمكانياته للمساهمة في تفعيل قرارات الرئيس، والتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لتحقيق رؤية القيادة السياسية ، التي تهدف إلى تعضيد حالة الاستقرار الوطني و بناء الإنسان المصري.

crossorigin="anonymous">

وأضاف الباشا أن مبادرة الرئيس السيسي حول الاقتصاد وتكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، يؤكد الشفافية والمصارحة الكاملة من القيادة للمواطنين بحقائق الموقف ودعوة الجميع لتحمل مسئولياتهم وصولًا لإقرار سياسة اقتصادية واجتماعية رشيدة و مرنة، تتسق مع ما يتخذه الرئيس السيسي من قرارات وما يضعه من خطط واستراتيجيات منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية.