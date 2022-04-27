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بالصور.. حماة الوطن بالمنيا يجمع مختلف الأحزاب على مائدة الإفطار تحت شعار كلنا واحد
بالصور.. حماة الوطن بالمنيا يجمع مختلف الأحزاب على مائدة الإفطار تحت شعار كلنا واحد
كتب: عبدالرحمن ناصر
أقام حزب حماة الوطن بالمنيا مساء أمس إفطاراً جماعياً بحضور السادة نواب البرلمان والشيوخ ومختلف التيارات والأحزاب السياسية بالمحافظة فى فندق إيتاب بمدينة المنيا.
بتوجيهات الفريق جلال هريدي رئيس الحزب والمهندس سعيد أبوالليل أمين عام المحافظة واللواء هشام بشر أمين التنظيم والاستاذ الدكتور أحمد فاروق الجهمي والإعلامي أشرف كمال الأمناء المساعدين.
وأقيم هذا الحفل برعاية رجل الأعمال علي أبوالدهب أمين المصريين بالخارج.
وبحضور السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ و القيادات التنفيذية والشبابية والسياسية بالمنيا.
أكد قيادات الحزب بالمنيا أن الهدف من هذا الإفطار هو لم الشمل وتوصيل رسالة «كلنا واحد» نعمل من أجل مصر داعمين ومجددين الثقة فى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار معاً نحميه معا نبنيه.