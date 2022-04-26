مواجهات نارية الليلة فى نصف نهائي دورة اليوم بملعب المطحن بمسطرد برعاية حزب الغد المصري الجديد
كتب سيد العايق
جريدة موقع التايم المصرية
تقام اليوم مباريات نصف نهائي الدورة الرمضانية الاولى برعاية حزب الغد المصري الجديد الدكتوره جيهان الشريف رئيس الحزب، على ملعب المطحن بمسطرد بهتيم شرق شبرا الخيمه، بحضور جماهير غفيره من ابناء المنطقه والعزبه المجاوره
وتقام الليلة مواجهات نارية فى نصف نهائي الدورة، حيث يلتقي فريقي نجوم بهتيم ونجوم خالد عباس، ونجوم الزملكاويه ونجوم للطيران ويدير المباريات حكام درجة أولى باتحاد الكرة. الكابتن محمد عادل نائل
واسفرت النتائج المبارتين دور نصف النهائي من الدورة الرمضانيه التابعه لحزب الغد المصري الجديد
تحت اشراف د/جيهان الشريف
والمهندس /محمد رجب نايل
والاستاذه/رضا علي همام
وخاض جميع الفرق مبارياتهم وتم الانتهاء منها