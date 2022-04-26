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مواجهات نارية الليلة فى نصف نهائي دورة اليوم بملعب المطحن بمسطرد برعاية حزب الغد المصري الجديد

مواجهات نارية الليلة فى نصف نهائي دورة اليوم بملعب المطحن بمسطرد برعاية حزب الغد المصري الجديد

كتب سيد العايق
جريدة موقع التايم المصرية

تقام اليوم مباريات نصف نهائي الدورة الرمضانية الاولى برعاية حزب الغد المصري الجديد الدكتوره جيهان الشريف رئيس الحزب، على ملعب المطحن بمسطرد بهتيم شرق شبرا الخيمه، بحضور جماهير غفيره من ابناء المنطقه والعزبه المجاوره

وتقام الليلة مواجهات نارية فى نصف نهائي الدورة، حيث يلتقي فريقي نجوم بهتيم ونجوم خالد عباس، ونجوم الزملكاويه ونجوم للطيران ويدير المباريات حكام درجة أولى باتحاد الكرة. الكابتن محمد عادل نائل

واسفرت النتائج المبارتين دور نصف النهائي من الدورة الرمضانيه التابعه لحزب الغد المصري الجديد
تحت اشراف د/جيهان الشريف
والمهندس /محمد رجب نايل
والاستاذه/رضا علي همام
وخاض جميع الفرق مبارياتهم وتم الانتهاء منها

في المبارة الاولي كانت المواجه
بين فريقين
نجوم الزمالكاويه و الطيران التي انتهت بنتيجه ٣-٢ لمصلحه فريق الطيران

وسجل الاهداف لفريق الطيران
الاعب ميسي والاعب مصطفي شبانه واحرز الاعب احمد غباشي هدف زاتي في مرماه

بينما احرز الاهداف لفريق نجوم الزمالكاويه الاعب بن شرقي والاعب احمد غباشي

وفي المبارة الثانيه وفي النصف الاخر من المربع الذهبي
كانت المبارة بين نجوم بهتيم و نجوم خالد عباس
التي انتهت بفوز فريق نجوم بهتيم بنتيجه ٢-١

وسجل الاهداف لفريق نجوم بهتيم
الاعب الونش و الاعب محمد خالد
بينما احرز الهدف الوحيد لفريق نجوم خالد عباس الاعب كاريكا
وتم تحكيم المباريات من قبل الحكم الدولي الكابتن/محمد عادل
وتم التعليق علي المباريات من جانب المعلق الكبير الكابتن / عبدالرحمن محمد

نجوم خالد عباس امام نجوم بهتيم التي انتهت بفوز نجوم بهتيم 2 _1
بدأ المباراه كل من:
اللاعب علاء الونش
والاعب عبدالرحمن ريشا
واللاعب عبدالله اسامه
واللاعب محمد خالد
واللاعب احمد رفعت بصل
واللاعب محمد عادل ريعو
واللاعب كهربا
واللاعب مودي
واللاعب عماد التهامي…
واحرز الاهداف اللاعب:
عبدالرحمن ريشا الهدف الاول
والهدف الثاني اللاعب كهربا.
وفي انتظار لقاء الدور النهائي ف المباراه القادمه امام نادي الطيران.

وقام بالتنظيم الكابتن الكبير محمد عطيه رئيس قطاع الناشئين بنادي الكهرباء والكابتن احمد عطيه والكابتن كريم عطيه والكابتن علي الحلو

ورصدت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية، برعاية حزب الغد المصري الجديد ، جوائز قيمة للفائزين بلقب البطولة فى النسخة الجديدة، ووعدت بتوفير كل احتياجات الفرق وتذليل كل العقبات اللازمة لإنجاح الدورة الرمضانية

والنهائي يوم الخميس القادم بين فريقين نجوم الطيران ونجوم بهتيم بملعب المطحن بمسطرد بهتيم شرق شبرا الخيمه

آمين عام مساعد محافظه القليوبيه حزب الغد المصري الجديد

انتظرونا في تقارير قادمه من داخل شبرا الخيمه من قلب الحدث لحظه ملاحظه جريده وموقع التايم المصرية

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