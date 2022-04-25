جيرمين عزيز تطمح للوصول للعالمية بالكامنجا: بدأت موهبتي من الكنيسة
كتب/ فادى فهمى
على أوتار الكامنجا، تعزف جيرمين عزيز أجمل الألحان، فالبرغم من أن الكامنجا تعتبر من أصعب الآلات الوترية في العزف، إلا أنها استمرت بها دون كلل أو ملل، واستمرت في تنمية موهبتها، حتى التحقت بمعهد الموسيقى العربية
بداية اكتشاف موهبتها
المدرسة والكنيسة ساعدتها
قالت المرنمة جيرمين عزيز خلال تصريحات لـ«الوطن»، إنها اكتشفت شغفها على العزف على الآلات الموسيقية أثناء دراستها بالصف الثالث الابتدائي، إذ كانت تعزف حينها على بيانو الكنيسة، وبعدما دربتها مدرسة الموسيقى، لافتة أن المدرسة والكنيسة كانا عاملان مهمان في حبها للموسيقى.