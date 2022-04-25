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جيرمين عزيز تطمح للوصول للعالمية بالكامنجا: بدأت موهبتي من الكنيسة

جيرمين عزيز تطمح للوصول للعالمية بالكامنجا: بدأت موهبتي من الكنيسة

كتب/ فادى فهمى

على أوتار الكامنجا، تعزف جيرمين عزيز أجمل الألحان، فالبرغم من أن الكامنجا تعتبر من أصعب الآلات الوترية في العزف، إلا أنها استمرت بها دون كلل أو ملل، واستمرت في تنمية موهبتها، حتى التحقت بمعهد الموسيقى العربية
بداية اكتشاف موهبتها
المدرسة والكنيسة ساعدتها
قالت المرنمة جيرمين عزيز خلال تصريحات لـ«الوطن»، إنها اكتشفت شغفها على العزف على الآلات الموسيقية أثناء دراستها بالصف الثالث الابتدائي، إذ كانت تعزف حينها على بيانو الكنيسة، وبعدما دربتها مدرسة الموسيقى، لافتة أن المدرسة والكنيسة كانا عاملان مهمان في حبها للموسيقى.

وأضافت العازفة الشابة، أنها قابلت بالصدفة عازف بيانو ينتمي لعائلة موسيقية كبيرة، وكان له أثر التشجيع لها في استكمال دراستها في المعهد العالي للموسيقى العربية، علما بأن كان هدفها الالتحاق بكلية الإعلام لتحقيق حلمها بأن تصبح مذيعة
بحب أغاني العندليب وعدوية
كشفت عن أنها تحلم بأن تكون مصدر سعادة وأمل من خلال العزف لمستمعيها، وأن تكون عازفة مشهورة، لافتة أنها تعشق أغاني مطربي الزمن الجميل أمثال الموسيقار محمد عبدالوهاب والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، بينما في الأجيال الحالية فهي تفضل أغاني الفنانين تامر عاشور ومحمد عدوية.

مشاركتها في العديد من الفعاليات
ولفتت إلى أنها شاركت في العديد من المسابقات الموسيقية طوال فترة دراستها، وبفضل دراستها بمعهد الموسيقى استطاعت تنمية موهبتها والعزف على الكامنجا الإلكترونية كما أنها تخرج أصوات أنقى.وأوضحت أنها شاركت في العديد من الحفلات داخل الكنيسة وخارجها، والعديد من المؤتمرات وحفلات الزفاف، لافتة إلى أنها تسعى لمساعدة المواهب الجديدة للشباب خاصة أن البعض منهم يشعر بالحرج في إظهار موهبته في الغناء أو العزف خوفا من ردود أفعال المحيطين.

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