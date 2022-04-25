تكريم 143 متسابق بمسابقه”نور المصرى ” لحفظة القرآن الكريم بنادى بنها الرياضي
كرم مجلس إدارة نادى بنها الرياضي برئاسة الدكتور مصبح الكحيلى جميع المشاركين بمسابقه” نور المصرى” لحفظة القراءان الكريم بنادى بنها الرياضى والذى بلغ عددهم ١٤٣ متسابق وبحضور كل من الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية والمهندس على عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها والنائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس إدارة نادى بنها الرياضي الاستاذ صلاح المهدى والاستاذ محمد رفعت والاستاذ السيد عز العرب والاستاذ أحمد سعيد والأستاذة رضوى الشافعى والأستاذة ابتسام منصور والاستاذ سعيد البنهاوى المدير التنفيذي للنادى
واكد الدكتور مصبح الكحيلى رئيس مجلس إدارة النادي على أن هذة المسابقة تعد اكبر مسابقه لحفظة القرآن الكريم بالنادى على مدار السنوات السابقة من حيث عدد المشاركين والمكرمين وتأتى هذة المسابقة لتشجيع حفظة القرآن الكريم بالنادى ومؤكدا على تكريم أعداد أكبر من حفظة القرآن الكريم فى السنوات القادمة
ومن جانبها قالت رضوى الشافعى عضو مجلس إدارة النادي أنة تم اختبار جميع المشاركين بالمسابقة على مدار يومين متتالين بمشاركة لجنة من مديرية الأوقاف بالقليوبية بعد تقسيم المتقدمين إلى فئات طبقا لعدد الأجزاء
كما وجهت الشافعى الشكر للجنة اختبار المتسابقين من مديرية الأوقاف بالقليوبية تحت قيادة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل الوزارة بالمحافظة و المهندس محمد المصرى أبو يوسف الراعى الرسمى للمسابقة وجميع السادة الحضور وجميع المتسابقين ،
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