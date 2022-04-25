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الطب البيطرى بجامعة بدر تعرض أضرار تناول الفسيخ فى “شم النسيم”

الطب البيطرى بجامعة بدر تعرض أضرار تناول الفسيخ فى “شم النسيم”

كتب : ماهر بدر

تقدم كلية “الطب البيطرى” بجامعة بدر فى القاهرة، عدة نصائح مهمة فى مجال “صحة وسلامة الغذاء”، واليوم نتناول بعض الإرشادات وأضرار تناول الفسيخ والأسماك المملحة فى احتفالات المصريين بأعياد شم النسيم “الربيع”؛ ليكون النظام الغذائى صحياً لهم، ويأتى ذلك فى إطار حملة التوعية الصحية التى تقوم بها الجامعة للمواطنين من خلال تقديم معلومات أكاديمية تخدم أفراد المجتمع والبيئة المحيطة بالجامعة، تحت رعاية الدكتور فوزى تركى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور إبراهيم القلا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو الإتربى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والتعاون الدولى.

أكد الدكتور عادل عبدالخالق، عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة، أن إدارة الكلية بالجامعة تسعى من خلال حملة التوعية لتقديم عدد من النصائح الأكاديمية التى تخدم صحة الفرد والمجتمع للحفاظ على “الصحة العامة” للجسم؛ خصوصاً أثناء شهر “رمضان” وتقديم بعض النصائح للسلامة الغذائية فى إحتفالات المصريين بـ”أعياد شم النسيم” ومنها الأسماك المملحة والفسيخ التى تعد من الأطعمة الشهية لكثير من المصريين، لاسيما فى أعياد الربيع، وهى عبارة عن أسماك البورى المملحة، وترجع قصتها لآلاف السنين منذ العهد الفرعونى، وعلى الرغم من التحذيرات المستمرة للناس من تناول هذا الطبق؛ ولكن يبدو أن حب التمسك بالأغذية التقليدية قوى جداً واليوم نعرض لكم “أهم أضرار تناول سمك الفسيخ غير المصنع صحياً وبشكل غير سليم” وهى:
• قد تفسد سمكة الفسيخ؛ وتؤدى إلى الإصابة بالتسمم؛ نتيجة احتوائها على البكتيريا السامة “Clostridium botulinum”.
• يؤدى تناول سمك الفسيخ إلى الشعور بالانتفاخ واحتباس السوائل؛ نتيجة احتوائه على نسبة عالية من الأملاح.
• يتسبب فى الإصابة بالإسهال وضيق التنفس على إثر تناول كميات كبيرة منه.

أضاف عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة، أن “قسم صحة وسلامة الغذاء”، أعد لنا “أعراض الإصابة بالتسمم الناتج عن تناول سمك الفسيخ أو الأسماك المملحة”، وتبدأ أعراض التسمم بعد مضى (12) إلى (72) ساعة من تناول السمكة، وفى بعض الأحيان تظهر الأعراض فى أقل من ساعتين على حسب كمية السموم الموجودة بالفسيخ أو الأسماك المملحة وتشمل الأعراض الآتى: “ضعف العضلات، ضيق التنفس، صعوبة البلع والكلام، ضعف الرؤية، القىء، الغثيان، ارتفاع ضغط الدم، وقد تتفاقم الحالة وتؤدى إلى الوفاة”.

أفاد الدكتور عادل عبدالخالق، بأن الإسعافات الأولية الواجب اتباعها عند الإصابة بتسمم الفسيخ أو الأسماك المملحة كالتالى:
• إذا ظهرت عليك أي من الأعراض السابق ذكرها؛ لا بد من التوجه مباشرةً إلى طوارئ أقرب مستشفى وطلب التدخل الطبى الفورى.
• يُؤخذ دواء مضاد للبكتيريا مع شرب كميات كبيرة من الماء قبل إجراء الإسعافات الأولية؛ للمحافظة على رطوبة الجسم.
• يستطيع الطبيب تشخيص الإصابة بالتسمم جراء تناول الفسيخ من خلال ضعف العضلات وتدلى الجفون، مع إجراء فحص عينة للبول أو البراز؛ للتأكد من وجود البكتيريا المسببة للتسمم.

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