الطب البيطرى بجامعة بدر تعرض أضرار تناول الفسيخ فى “شم النسيم”
كتب : ماهر بدر
تقدم كلية “الطب البيطرى” بجامعة بدر فى القاهرة، عدة نصائح مهمة فى مجال “صحة وسلامة الغذاء”، واليوم نتناول بعض الإرشادات وأضرار تناول الفسيخ والأسماك المملحة فى احتفالات المصريين بأعياد شم النسيم “الربيع”؛ ليكون النظام الغذائى صحياً لهم، ويأتى ذلك فى إطار حملة التوعية الصحية التى تقوم بها الجامعة للمواطنين من خلال تقديم معلومات أكاديمية تخدم أفراد المجتمع والبيئة المحيطة بالجامعة، تحت رعاية الدكتور فوزى تركى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور إبراهيم القلا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو الإتربى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والتعاون الدولى.