وهدان: يتحدي الصعاب لازاله شده خشبية لبناء دور مخالف ببنها
كتب_ السيد يوسف
فى إطار منع البناء المخالف وإصرار الجهاز التنفيذي المحلي لمدينة بنها على تنفيذ القانون لمنع البناء المخالف للقانون ، قام الجهاز التنفيذي المحلي لمركز ومدينة بنها برئاسة المهندس على عبدالستار وتنفيذا لتعليمات محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان بضرورة التصدي لأي أعمال بناء تقام بالمخالفة للقانون فى المهد أو غيره، واوضح الجهاز التنفيذي المحلي لمدينة بنها فى تصريحه، قيام حمادة وهدان نائب رئيس مجلس مدينه بنها بتحدي الصعاب عندما وردت له معلومات بقيام أحد أصحاب العقارات بمنطقة الفيلل التابعة لدائرة قسم ثان بنها بأعمال بناء بالطابق السابع من الداخل ليلاً ، وقيام المالك بغلق الباب الرئيسي للعقار محاولة منه منع اى لجنه أو قوة أمنية من الاستطاعة فى منع إقامة الأعمال البنائية المحالفة .
قال «حماده وهدان » نائب رئيس المدينة بعد ورود معلومات مؤكده بوجود حالة بناء مخالفة تم التوجه إلى محل البلاغ ووجد باب العقار مغلق وبالبحث على المالك لم يتواجد وتلاحظ لنا استمرار اعمال البناء أعلى العقار ، وتم الدخول من أسفل درجات السلم من فاتحة لا تتعدي ١ متر وذلك لتنفيذ القانون والتصدي للمخالفين بكافة الطرق ، وأكد” وهدان ” تم إزالة الشدة الخشبية للدور السابع بالعقار وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية .