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فيصل الهاجري مونديال كأس العالم 2022 فرصة لتنشيط السياحة بالشرق الأوسط

فيصل الهاجري مونديال كأس العالم 2022 فرصة لتنشيط السياحة بالشرق الأوسط

كتب: أحمد زينهم

أكد فيصل الهاجري رجل الأعمال، وخبير الإعلام المحلي والدولي أن كأس العالم 2022 في قطر هي بطولة لكل العرب، كما يعد فرصة لتنشيط السياحة بكل دول منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن المونديال يعد إنجازاً حقيقياً من كافة الجوانب، نظراً لما يحمله من إرث مستدام للأجيال المقبلة في قطر وأيضاً لكافة دول المنطقة العربية.

وقال الهاجري إن العالم ينتظر بشغف هذه البطولة الاستثنائية في قطر أواخر العام الحالي، مؤكداً أن المونديال حدث ملهم ومحفز لكافة المشاركين والعاملين في الإعداد له، في ظل المتعة التي تنتظر عشاق الساحرة المستديرة، مضيفاً ان المونديال فرصة للتعارف وتنشيط السياحة و السفر سواء لقطر ودول الشرق الأوسط أو البلدان الأخرى المشاركة في مونديال كأس العالم.

ولفت الهاجري إلى أن الكثير من الكوادر القطرية في شتى المجالات قد ظهرت في وسائل الإعلام كمتحدثين حول هذا العمل الضخم استعداداً لكأس العالم، مثل مدراء الاستادات تعطي حافزاً للأجيال القادمة على مواصلة العمل والتميز في سبيل تعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.

يذكر أن قد أجرت قرعة نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم 2022، واسفرت نتيجة القرعة عن مواجهات مثيرة، وستقام مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، ولأول مرة في فصل الشتاء خلال الفترة من 21 نوفمبر المقبل، وحتى 18 ديسمبر 2022، بمشاركة 32 منتخبا.

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