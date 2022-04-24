فيصل الهاجري مونديال كأس العالم 2022 فرصة لتنشيط السياحة بالشرق الأوسط
كتب: أحمد زينهم
أكد فيصل الهاجري رجل الأعمال، وخبير الإعلام المحلي والدولي أن كأس العالم 2022 في قطر هي بطولة لكل العرب، كما يعد فرصة لتنشيط السياحة بكل دول منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن المونديال يعد إنجازاً حقيقياً من كافة الجوانب، نظراً لما يحمله من إرث مستدام للأجيال المقبلة في قطر وأيضاً لكافة دول المنطقة العربية.
وقال الهاجري إن العالم ينتظر بشغف هذه البطولة الاستثنائية في قطر أواخر العام الحالي، مؤكداً أن المونديال حدث ملهم ومحفز لكافة المشاركين والعاملين في الإعداد له، في ظل المتعة التي تنتظر عشاق الساحرة المستديرة، مضيفاً ان المونديال فرصة للتعارف وتنشيط السياحة و السفر سواء لقطر ودول الشرق الأوسط أو البلدان الأخرى المشاركة في مونديال كأس العالم.