ربيع سميراميس يقدم «روشتة» صحية لتناول اللحوم وإدارة المطاعم
كتب: أحمد زينهم
قدم رجل الأعمال وخبير التغذية ربيع حسين والشهير بـ ربيع سميراميس، عدد من النصائح الصحية لتناول اللحوم مؤكداً إن الإكثار من تناول اللحوم بكافة أنواعها وأشكالها، وزيادة تناولها بطريقة خاطئة يمكن أن يتسبب بمجموعة من الأمراض المزمنة.
وتابع ربيع سميراميس أن النصيحة الأولى التي يجب اتباعها عند تناول اللحوم هي الاعتدال، وذلك بجانب اتباع بعض النصائح الأخرى للتناول الصحي للحوم، ومن أبرزها أنه يجب تناول كمية معتدلة من اللحوم بغير زيادة عن حاجة الفرد من البروتين، حيث يحتاج الشخص الصحيح بوزن 70 كيلو استهلاك 70 جرامًا من البروتين بشكل يومي، وترتفع النسبة في حالة ممارسة الرياضة فقد تصل إلى 1.6 جرام لكل كيلو جرام من الوزن.
وأشار إلى عدم استهلاك كمية كبيرة من اللحوم لما لذلك من تأثير سلبي وتشكيل عبئا على الكلى، وأيضاً يزيد من احتمال الإصابة بمرض النقرس، ويجب شرب الكثير من الماء أثناء اليوم لعدم الإصابة بالإمساك.
ونصح بطهي اللحوم بطريقة صحية مثل السلق أو الشوي مع عدم تعريض اللحوم للهب مباشرة لأن ذلك يكون مواد مسرطنة، وتناول الخضروات الخضراء بجانب اللحوم، مثل البقدونس لتجنب عسر الهضم والانتفاخ.