دينا عبد العزيز تشارك في الفيلم السينمائي “الحب بتفاصيله”

أميرة زايد

تشارك الفنانة الشابة ” دينا عبد العزيز” فى بطولة فيلم “الحب بتفاصيله” ، الذى سوف يتم عرضه قريبا بمشاركة الفنانين من مصر والوطن العربي ، كما يشارك فيه وجوه شابه مصرية وعربية ليكون الفيلم انطلاقة لهم فى مصر.

وتجسد دينا شخصية “هنا” اخت رامز الذى يلعب دوره الفنان المطرب “محمد نور” وزوجها “خالد” ويقوم بالدور الفنان “كريم الحسينى” ..

جدير بالذكرأن “دينا عبد العزيز” ظهرت لأول مره بعد فوزها بلقب الوصيفة الثانية فى مسابقة ملكات جمال الاسكندرية لعام ٢٠٠٥ بعدد من الأعمال الفنيه والخيرية لمؤسسات محلية وعالمية ، لتشارك بعدها فى عدد من الإعلانات داخل الوطن العربى وعالميا لدعايات مختلفة على مدار اكتر من ١٠ سنوات .

ويعد الفيلم المصرى أولى تجاربها السينمائية وثانى أعمالها الدرامية حيث شاركت مؤخرا فى المسلسل الخليجى “أدم وحواء” بدور فاطمة والذي سوف يعرض على MBC، العمل من بطوله النجمة الأمارتية اللامعه “هدى الخطيب”.

فيلم “الحب بتفاصيله” بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان ، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي رومانسي حول رامز الشاب الغني الذي يعود لمصر بعد وفاة والده ويصبح فجأه مسئول عن أخيه غير الشقيق ولا يستطيع العودة ويبدأ قصة حب مع فتاة بسيطة ترفض الارتباط بشخص من طبقة أعلى فيضطر للعيش بشخصيتين حتي ينال إعجابها.