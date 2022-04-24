الجامعة المصرية الروسية تحصل على الكأس فى بطولة الإتحاد الرياضى للجامعات.
كتب : ماهر بدر
في فعاليات مسابقات القطاع الخامس
أعلن الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن طلاب الجامعة حصلوا على كأس المركز الثالث فى “بطولة القطاع الخامس” لخماسيات “كرة القدم”، ضمن فاعليات مسابقات الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات للعام الجامعى (2021 – 2022) والتى أقيمت وسط أجواء رمضانية يوم 9 من شهر “أبريل” الجارى فى الحرم الجامعى لـ”الجامعة الأمريكية” فى القاهرة الجديدة بـ”التجمع الخامس”.. مشيراً إلى أن وفد الجامعة ذهب إلى البطولة بدعم من الدكتور محمد كمال السيد مصطفى، رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الروسية.
هنأ رئيس الجامعة المصرية الروسية، “فريق كرة القدم الخماسى” لإحرازه المركز الثالث فى البطولة والميدالية البرونزية فى دورى “كرة القدم الخماسى” للجامعات، وتفوقهم على العديد من الطلاب المشاركين والبالغ عددهم أكثر من (120) طالباً يمثلون 12 جامعة مشاركة ضمن فاعليات البطولة.. مشيراً بالمظهر المشرف والمستوى المتميز الذى ظهر عليه الفريق، والروح العالية التى اتسم بها أدائهم طوال أيام البطولة حتى استطاعوا انتزاع الميدالية البرونزية.. موضحاً أن إدارة الجامعة حريصة على دعم كل ألوان الأنشطة الطلابية داخل الحرم الجامعى وخارجه، بما يساهم فى صقل المهارات و تشكيل الشخصية واكتساب الخبرات، وأن التنافس الشريف مع الغير، يكون حافزاً على الإستمرار فى النجاح الدراسى.
فى ذات السياق، عبرت الأستاذ إكرام محمد، الأمين العام للجامعة المصرية الروسية، عن سعادتها بالجهد المبذول من قِبل “الإدارة المركزية لرعاية الشباب والأنشطة” داخل الحرم الجامعى، ودورهم فى إكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين والمتميزين فى كل الأنشطة الرياضية سواء أكانت فردية أو جماعية، ودعمهم لإحراز البطولات؛ ولتتمكن الجامعة من تخريج أجيال ونماذج مشرفة تتميز بالجدية وقادرة على المنافسة والمساهمة فى بناء جيل يحمل راية الوطن بالمحافل الدولية وعلى منصات التتويج.
من جانبها، أشادت الدكتورة هناء عبدالرحمن، رائدة الأنشطة الطلابية فى الجامعة المصرية الروسية، بالإنجاز الذى حققه منتخب الجامعة وبالأداء البطولى للطلاب لرفع أسم الجامعة.. لافتة إلى أن ما تحقق يضاف إلى العديد من الإنجازات الرياضية التى حققتها الجامعة فى الفترة الأخيرة، وأن ذلك يرجع لاهتمام إدارة الجامعة بالمنظومة الرياضية وتطويرها، كذلك حرصها على توفير سبل الدعم والرعاية لكافة الطلاب.. مشيرة الى أن ادارة الجامعة تتمنى لجميع طلابها التفوق والتميز فى كافة المجالات “العلمية، والبحثية، والرياضية”، وتبعث بأرق التهانى وأطيب التمنيات لهم، بالوقوف دوماً على منصات التتويج المحلية والعالمية، والتكريم فى شتى المحافل.
أكد الكابتن محمد عبدالله مصطفى، مدير الإدارة المركزية لرعاية الشباب والأنشطة فى الجامعة المصرية الروسية، أن الإشتراك فى تلك البطولات الرياضية الكبيرة، يأتى فى إطار إهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية وتشجيع وتنمية مواهب الطلاب وإستيعاب طاقاتهم بما يتوافق مع ميولهم ورغباتهم.
أوضح مدير الإدارة المركزية لرعاية الشباب والأنشطة فى الجامعة المصرية الروسية، أن فريق الجامعة كان فى البطولة تحت إشراف الكابتن عبدالله أحمد محمد المدرب العام، والكابتن محمود أحمد عبدالعزيز المشرف الرياضى بالإدارة، ويتكون منتخب الجامعة من (10) طلاب هم:
1- محمد نادر ذكى، “كلية الهندسة”.
2- أيمن عزيز عبدالحميد، “كلية الهندسة”.
3- عبدالله أشرف إبراهيم، “كلية الهندسة”.
4- محمد حسام حسيب، “كلية الهندسة”.
5- حامد محمد حامد، “كلية طب الفم والأسنان”.
6- أحمد نبيل النبهانى، “كلية الصيدلة”.
7- عبدالرحمن أحمد محمود، “كلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات”.
8- عمر متولى صبرى، “كلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات”.
9- هشام رشاد مندور، “كلية الهندسة”.
10- على محمد جمال، “كلية الهندسة”.