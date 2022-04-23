جمعية ثمار الخير بالقليوبية تكرم مائة وثمانون من حفظة القرأن الكريم بقرية الشقر
كتب / مجدي خليل
نظمت جمعية ثمار الخير حفل تكريم حفظة القران الكريم بقرية الشقر مركز كفر شكر قليوبية وذلك برعاية العمدة إبراهيم سرحان أقيمت الأحتفالية عقب صلاة التروايح وتم فيها تكريم عدد مائتي طالب وطالية علي كافة المستويات هذا وقد حكم بالمسابقة عدد ثلاث مشايخ من إدارة الأوقاف بكفرشكر وتم تقسيم الطلبة إلي ثمانية مستويات بدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري والوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهدائنا الأبرار ثم تلاوة قرأنية لفضيلة الشيخ محمد فتحي ثم كلمة فضيلة الشيخ سامي عمر أوقاوف كفر شكر ووجه مجدي خليل المدير التنفيذي لجمعية ثمار الخير كلمة قال فيها أنتم أبنائي ذخيرة الوطن وبكم تعلي مصر الغالية ودائما وابدا سنظل داعمين لكم في كافة مجالات التفوق نقدم لكم الدعم والخير فكونوا للوطن محبين و خير داعمين حفظكم الله وحفظ شعبنا العظيم وقياداتنا الحكيمة وفي نهاية الحفل قام محمد صبري الزعيم مؤسس الجمعية بتوزيع الهدايا والجوائز علي المكرمين ،
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