افتتاح دوري الكيانات الشبابية لكرة القدم الخماسية – تنظيم المجلس الوطني للشباب بالتعاون مع الادارة المركزية للتنمية الرياضية

و برعاية و حضور معالي وزير الشباب و الرياضة الأستاذ الدكتور / أشرف صبحي