افتتاح دوري الكيانات الشبابية لكرة القدم الخماسية – تنظيم المجلس الوطني للشباب
افتتاح دوري الكيانات الشبابية لكرة القدم الخماسية – تنظيم المجلس الوطني للشباب بالتعاون مع الادارة المركزية للتنمية الرياضية
و برعاية و حضور معالي وزير الشباب و الرياضة الأستاذ الدكتور / أشرف صبحي
كتب محمد بيومي
حضر نيابة عن معالي الوزير الاستاذ محمود عبد العزيز رئيس الاتحادات النوعية واللجان الرياضية بوزارة الشباب والرياضة
بمركز شباب الجزيرة في الفترة من ٢١ حتي ٢٨ رمضان
شكر خاص
معالي اللواء/ اسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب
الدكتورة/ سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية
و السيد الدكتور/ عبدالله الباطش مساعد معالى الوزير للسياسات والتنمية الشبابية
والدكتورة/ غادة جمال مدير عام القاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة
الكابتن / ممدوح درار حكم مصر الدولي
وكل فريق التنظيم بالمجلس الوطني للشباب
مع تحياتنا
كابتن /عماد غنيم رئيس اللجنة الرياضية بالمجلس الوطني للشباب
المهندس /محمد ثروت رئيس لجنة الكهرباء و الطاقة بالمجلس الوطني للشباب و المدير التنفيذي للدورة
الكابتن مصطفي مهدي نائب رئيس اللجنة الرياضية بالمجلس الوطني للشباب
الدكتورة /دليلة مختار رئيس المجلس الوطني للشباب
الدكتور /وائل الطناحي الأمين العام للمجلس الوطني للشباب