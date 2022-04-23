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إحتفالية كبيرة ينتهي بها دوري حزب مصر الحديثة لكرة القدم بمحافظة الشرقية

إحتفالية كبيرة ينتهي بها دوري حزب مصر الحديثة لكرة القدم بمحافظة الشرقية

كتب : عطية الجندي

شهد اليوم احتفالية كبيرة إنتهي بها دوري حزب مصر الحديثة برعاية اللواء”طارق عجيز” أمين عام الحزب بمحافظة الشرقية اللواء”أسامة بدير مساعد أول وزير الداخلية امين حزب مصر الحديثة بمحافظة القاهرة و جميع كوادر وقيادات الحزب والشخصيات العامة والقيادية والسياسية بمحافظة الشرقية.

كما شهدت الإحتفالية حضور عدد كبير من جماهير وعشاق كرة القدم بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية
حيث بدأ الحفل بتقديم الإعلامية”مريم سعد” مقدمة حفلات ومؤتمرات الحزب والدكتور “قاسم أحمد” أمين التدريب والتثقيف بالحزب الذين أعلنو عن حضور النائب “خالد بشير” والنائب “محمد كلوب” والمهندس “طلعت كعيله” أمين مساعد الحزب بمحافظة الشرقية والفنان”خالد بيومي” نقيب الموسيقيين بمحافظة الشرقية والصحفية “مشيرة سعيد” أمين مساعد الفتيات بالحزب وشهدت الإحتفالية أيضاً حضور مميز لشباب مركز الحسينية محافظة الشرقية بحزب مصر الحديثة.

واكتمل الحفل ببعض العروض الترفيهية منها فقرة غنائية قُدم بها أغنية “الورد البلدي” لأحدي الكوادر الشابة للحزب المطربة اللامعة “مي منصور” وأغنية “بحبك وحشتيني” بصوت المطربة الصاعدة “مريم أشرف” و فقرة ” كبرنا عليها وعشنا معاها ” وفقرة “التنورة”.

وإنتهت المباراة النهائية لدوري كرة القدم لحزب مصر الحديثة
بين فريقي “حزب مصر الحديثه” و “فريق الشرقيه”بنتيجة هدفين مقابل لاشيء لصالح فريق حزب مصر الحديثه وتم تسليم الجوائز التي كانت عبارة عن كأس للمركز الأول و ميداليات و جوائز مالية للفريقين من الأمانة العامة لحزب مصر الحديثة بمحافظة الشرقية.

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