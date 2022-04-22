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حزب التحرير المصرى يهنئ البابا تواضروس الثاني والاخوه المسيحين بعيد القيامه ألمجيد
حزب التحرير المصرى يهنئ البابا تواضروس الثاني والاخوه المسيحين بعيد القيامه ألمجيد
بقلم إبراهيم عيسى
أرسل الدكتور ممدوح عبدالحكيم رئيس حزب التحرير المصرى ورئيس إئتلاف الحركة الشعبية فى حب مصر للأحزاب السياسية والقوى ببرقية تهنئه للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية بمناسبة عيد القيامه المجيد جاء فيها ،
أنه من دواعى سرورى وفرحتى بالأصالة عن نفسى والإنابة عن زملائى وزميلاتى قيادات وأعضاء حزب التحرير المصرى وإئتلاف الحركه الشعبيه في حب مصر للأحزاب السياسية والقوى الوطنيه أن أبعث لسماحتكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد القيامه المجيد تلك ألمناسبة الطيبه التى يحتفل بها شعب مصر عامة
كما يسعدنى انى أتقدم بخالص التهاني والتبريكات للاخوه الأقباط فى جميع أنحاء الجمهورية بتلك المناسبه العظيمه
أضاف عبدالحكيم قائلا بأنه من حسن الطالع أن تتناسب تلك المناسبه مع القرب من إحتفال المسلمون أيضا بعيد الفطر المبارك الأمر الذى جعل الكل فى وقت واحد صائم لله عابدا لرب واحد على أرض واحده وكأنها رسالة السماء نزلت من رب السماء للرد على جماعات التكفير والإرهاب التى مازالت تخطف وتقتل من أبناء الوطن الواحد لإيجاد التفرقه ولكن أرادة الله كانت أقوى رد كما تناسبة تلك المناسبتين بالاحتفال بذكرى تحرير أرض سيناء وعودة طابا إلى الوطن الواحد الام مصر .