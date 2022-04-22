الشيخ طارق ياسين يشارك في مولد الشيخ أحمد بركات التلاوي في محافظة المنيا
كتب الشريف عبدالرحيم حماد
احتفل مساء أمس وبحضور السيد سماحة الشريف الدكتور طارق ياسين شيخ عموم الطريقة الرفاعية بجمهورية مصر العربية والعالم العربي والإسلامي أبناء الطريقة الرفاعية والطرق الصوفية بليلة الشيخ «أحمد بركات التلاوي الرفاعى محافظة المنيا» وذلك بتنظيم حفل صوفى شارك فيه المئات من أبناء الطريقة الرفاعية وأبناء الطرق الصوفية من أمام ضريح الشيخ احمد بركات التلاوي وسط تجمع شعبي كبير شارك فيه عدد من مراكز وقرى المحافظة والمحافظات المجاورة
استهل أبناء احمد بركات التلاوي بقيادة الشريف حماده احمد بركات و الطريقة الرفاعية احتفالها بعد صلاة العشاء والتروايح
وتحتفل الطريقة الرفاعية بالعديد من موالد الصالحين ومؤسسي الطرق، وأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ليلة أمس أمام مقام وضريح الشيخ احمد بركات بمشاركة السيد الدكتور سماحة السيد الشريف طارق ياسين شيخ عموم الطريقة الرفاعية في مصر والعالم العربي والإسلامي الذي في جولة لمحافظات الصعيد لمشاركة أبناء الطريقة الرفاعية والطرق الصوفية بموالدهم واحتفالتهم
يذكر أن مريد الطريقة الرفاعية يعتبرون أكبر عدد لمريدي طريقة في مصر، حيث يزيد أعدادهم على الملايين، يحرص معظمهم على الإحتفال بـ”الرفاعي” في مسجده بمنطقة القلعة أو المناطق المحيطة به، إ ضافة إلى باقي مريدي الصوفية ومحبي آل البيت الذي يتوافدون للاحتفال به.
جدير بالذكر أن الطريقة الرفاعية هي طريقة سنية صوفية ينتشر أتباعها في العراق ومصر وسوريا وغرب آسيا. لهم راية باللون الأسود تميزهم عن باقي الطرق الصوفية. تنسب إلى الفقيه الشافعي ، أحمد بن علي الرفاعي (512 هـ – 578 هـ) الملقب بـ “أبو العلمين” و”شيخ الطرائق” و”الشيخ الكبير” و”أستاذ الجماعة”.
تقوم الطريقة الرفاعية على العمل بمقتضى ظاهر الكتاب والسنة، ثم أخذ النفس بالمجاهدة والمكابدة، والإكثار من الذكر، وقراءة الورد، وذلك وفق إرشادات الشيخ وتوجيهاته، مع ضرورة التسليم والانقياد له والانصياع لأوامره. وعلى المريد أن يتمسك بالكتاب والسنة ثم تعاليم الشيخ ويعمل بما قاله من الالتزام بالسنة، وموافقة السلف الصالح على حالهم، ولباس ثوب التعرية من الدنيا والنفس، وتحمل البلاء، ولبس الوقار واجتناب الجفاء.
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