بناء على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة يضبط بناء مخالف
بناءً على توجيهات معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان وتعليمات اللواء/ماهر كامل رئيس حي غرب شبرا الخيمه بالتصدي بكل قوة وحسم لحالات البناء المخالف تم رصد عدد (٣)حالات بناء هناجر من إدارة المتابعة الميدانية بناحية ميت نما اخر حدوداً مع مركز ومدينة قليوب تم علي الفور استدعاء اللودر وتنفيذ لإزالة فورية لعدد (٣)هناجر علي مساحة ٩٠٠متر تقريبا في حضور نائب رئيس الحي المهندس . ايهاب مهدي وشرطة المرافق والمتابعة الميدانية والاشغالات وفنيين المنطقة بالإدارة الهندسية وتم الإزالة وتحرير محضر إزالة وإرساله الي قسم شرطة قليوب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف ،