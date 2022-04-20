ام بي جي “MBG” للاستثمار العقارى: تنتهي من تسويق 95% من مشروع PUKKA بالعاصمة الإدارية

كتب : ماهر بدر

د. محمود العدل: انتهينا من تسويق المشروع الطبى بالكامل ” جرين ريفر”

ثقة العملاء الكبيرة لدى الشركة كلمة السر فى حجز المشروعات فى فتر وجيزة

أعلنت شركة MBG للاستثمار العقارى، عن الانتهاء من تسويق 95% من مشروع PUKKA بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بالإضافة إلى الإنتهاء من تسويق المشروع الطبى بنسبة 100 %.

من جانبه، أكد الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، أن مشروع PUKKA يتضمن 1700 وحدة ما بين وحدة سكنية وفيلا وتاون هاوس، مقسمة على 3 مراحل، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 90% من كامل المشروع.

وحول تفاصيل المشروع، قال الدكتور محمود العدل، إن مشروع PUKKA يقام على مساحة 40 فدانا ويتكون من 43 مبنى و4 تصميمات مختلفة للعمارات، وتتميز بتنوع المساحات لتناسب كل الاحتياجات، مؤكدا أن المشروع يتضمن منطقة البوليفارد التى تقام على مساحة 7000 متر وتعتبر من أهم مزايا المشروع.

وأوضح أن مشروع PUKKA مزود بكاميرات مراقبة 24 ساعة، مشيرا إلى أن الخصوصية والأمان شعار الشركة فى مشروع بوكا، لافتا إلى أن ما جعل المشروع فريدا من نوعه هو الموقع المميز والتصميم العصري الذكى، حيث إن نسبة المبانى لاتتعدى الـ22% من إجمالى مساحة المشروع، والباقى مساحات خضراء وخدمات متنوعة للملاك مثل حمامات السباحة والنادي الصحي وقاعة الاحتفالات ومول تجارى ومطاعم وكافيهات ومركز طبى وهايبر ماركت ومبنى إدارى وغيرها من الخدمات الأساسية والترفيهية.

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من ناحية أخرى، كشف الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، أن الشركة انتهت من تسويق 100% من مشروعها الطبي الرائد داخل العاصمة الإدارية الجديدة ” جرين ريفر”، والذى يمثل صرح طبى عالمى داخل العاصمة الإدارية، باستثمارات وصلت لـ مليار جنيه.

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وأضاف أن شركة MASTER BUILDER GROUP تعد من أكبر وأفضل مطوري العقارات فى منطقة الدلتا، طبقًا لتنوع مشروعاتها السابقة، مشيرًا إلى أن مشروعات MBG تتميز بالتنوع بين مشروعات الخدمة الطبية والسكنية والتعليمية والتصميم المعماري والبناء فى مختلف أنحاء منطقة الدلتا، مستشهدًا بعدد من نماذج المشروعات التى تمتلكها الشركة منها على سبيل المثال أول كمبوند سكنى بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، ومشروع صن ست براس البر بمحافظة كفر الشيخ ومبانى نقابة المهندسين بالزقازيق ومباني جامعة الأزهر بدمياط.