السمسمية والكورال بليالي رمضان الدقهلية
قلمي/ منى فتحي حامد _ مصر
تواصل الهيئـة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة تقديم عروض فنية وادبية ومواهب غير عادية بليالي رمضان الثقافية برعاية أ.د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بفرع ثقافة الدقهلية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله .
حيث شهدت عرض فني لفريق كورال قصر ثقافة الطفل، قدمت باقة متنوعه من الاغاني بدأت بفقرة غناء جماعي لفريق الكورال منها “هيا بنا الي النبي، تحياتي، إلى رحاب النبي، صلى علية صلى، قمر”
كما شارك الطفل مصطفى أحمد ياسيدي الخلق يا طه ، عبد الله بركات مدد، ، محمد وائل حلوين من يومنا والله ،ملك شريف الحب كله، وتم ذلك بعزف الفنانين نها وعلاء من ذوي الهمم.
وفقرة غناء جماعي لمواهب الدقهلية بشكل استعراضي على لحن وحي يا وحي، إلى جانب ورشة فنية للأطفال نفذها الفنان التشكيلي محمد فتحي ومعرض لكتب إصدارات الهيئة.