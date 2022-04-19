طريقه عمل الفسيخ فى المنزل بالتفاصيل

متابعة رأفت مسعد

المقادير

سمك بورى

ملح خشن

شطه

خطوات تحضير احلى واطعم فسيخ

اولا نقوم بغسل السمك البورى بالمياه الجاريه اكثر من مرة مع التاكد من نظافه منطقه الخياشيم.

نقوم بتصفيه السمك البورى جيدا داخل مصفاه لمده 8 ساعات على ان يكون ذيل السمكه فى الاعلى والراس فى الاسفل حتى نتاكد من التخلص من اى سوايل او دماء موجوده.

بعد مرور ال8 ساعات نخلط الملح الخشن بالشطه ونقوم بحشى الخياشيم ونضغط عليها حتى تمتلى بالملح والشطه

بعد الانتهاء من كل كميه البورى نحضر كيس ونضع بداخله السمك بحيث يكون رص السمك فى وضع عكسى بمعنى راس بجوار ذيل وهكذا ونرش بين كل طبقه وطبقه ملح ممزوج بالشطه حتى ننتهى من كل كميه السمك.

نغلق الكيس باحكام ويوضع داخل كيس اخر مربوط باحكام ايضا ثم يلف بالاسترتش او الكلينج فيلم حتى نضمن احكامه جيدا.

ويوضع داخل علبه محكمه ويترك داخل رف المطبخ لمده تتراوح من 10 الى 15 يوم مع الحرص على تقليب لفه الفسيخ كل يومين حتى نتاكد من وصول الملح الى كل السمك.

بعد مرور حوالى 10 الى 15 يوم نحصل على انضف واطعم فسيخ منزلى مضمون.

يقدم الفيسخ بعد تنضيفه وخليه مع الليمون والبصل والطحينه وشرائح الخيار والطماطم وبالهناءوالشفاء.