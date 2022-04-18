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“كابتن ادفنشر” و” أكاديمية بروفيشنال وينج تشون ” للفنون القتالية تدشنان مبادرة رمضانية لتعليم أحدث الأساليب المبتكرة في الدفاع عن النفس

“كابتن ادفنشر” و” أكاديمية بروفيشنال وينج تشون ” للفنون القتالية تدشنان مبادرة رمضانية لتعليم أحدث الأساليب المبتكرة في الدفاع عن النفس

كتب : نهي عبد الخالق

دشنت مبادرة كابتن ادفنشر بالتعاون مع اكاديمية بروفيشنال وينج تشون لتعليم الفنون القتالية فعالية مجانية في مقر الاكاديمية بالتجمع لتعليم أحدث أساليب الفنون القتالية الدفاعية ، للدفاع عن النفس والممتلكات ضد أخطار التحرش والسرقة والعنف المجتمعي.

شارك فيها عدد من الفرق الرياضية الواعدة منها فريق فاميلي بايكر للدراجات البخارية وكايرو اسكوتر اللذان شاركا في عدد من الفعاليات المجتمعية والأعمال الخيرية .

تلقي الحضور في الفعالية التي استمرت علي مدار ساعتين معلومات ثرية عن آليات وأساليب دفاعية مطورة ومبتكرة للتعامل مع أخطار العنف المجتمعي المتمثل في التحرش الجنسي الذي تواجهه الفتيات و انتشار حوادث السرقة في بعض المناطق .

وقام بالتدريب كابتن محمد نوح رئيس أكاديمية بروفيشنال وينج تشون للفنون القتالية وكابتن عبدالرحمن احمد وكابتن احمد نوح ونخبة من رموز التدريب القتالي والدفاع عن النفس.

ومن جانبه أوضح كابتن شادي الكردي صاحب المبادرة هدف النشاط الرمضاني الذي جاء مغردا خارج السرب في مظهر رمضاني فريد من نوعه لا يشبه الأمسيات الرمضانية الا في توقيته، و يناقش هما عاما يدور حول الدفاع عن النفس والحماية الشخصية ووعي المخاطر ، وقال الكردي في تصريح خاص ل..
هدف المبادرة يتلخص في نشر ثقافة الدفاع عن النفس كواحدة من أهم أساليب الحماية المجتمعية ، واكساب الشباب مهارات دفاعية خاصة ومتطورة
مضيفا ان سيكولوجية المتحرش أو المجرم تتعذي علي خوف الضحية ، ويستمد قوته من ضعفها، وإذا انتشرت ثقافة الحماية الذاتية بين الفتيات تقل احتمالات التحرش بهن.

وأشاد الكردي بدور وزارة الداخلية والأدوار الشرطية الفاعلة التي أرست قواعد الأمن والاستقرار وضربت بأيد من حديد علي كل أشكال الخروج عن القانون وساهمت في الحد من انتشار البلطجة والممارسات الإجرامية .

الجدير بالذكر أن مدرسة البروفيشنال وينج شون للفنون القتالية تعود جذورها الي المعلم بروسلي اشهر لاعب فنون قتالية في العالم وهو ممثل صيني وصاحب شخصية فريدة في بلورة مفهوم القتال الدفاعي .

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