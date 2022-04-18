كريم مصر تطلق مبادرة “اركب في الخير” “Ride fel Kheir ” مع بنك الطعام المصري ومؤسسة بهية
كتب : ماهر بدر
أطلقت شركة كريم مصر- المنصة الإلكترونية الرائدة في قطاع النقل التشاركي بمنطقة الشرق الأوسط – مبادرة “اركب في الخير” أو “Ride Fel Kheir” خلال شهر رمضان، والتي تتيح لعملاء الشركة التبرع بمبلغ 3 جنيهات على كل رحلة لصالح بنك الطعام المصري ومؤسسة بهية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه.
وتعتبر خدمة التوصيل “إركب في الخير” أو “Ride Fel Kheir” نوع آخر من الرحلات التي توفرها كريم لعملائها بأسعار تنافسية من خلال منصتها والتي تكون متاحة فقط خلال شهر رمضان المبارك.
قال هيثم عصام، مدير عام شركة كريم في مصر: “نحن سعداء بشراكتنا مع بنك الطعام المصري ومؤسسة بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي والتي تتيح لنا توفير مختلف أنواع الدعم للمواطنين الأقل حظا وللسيدات لاستكمال مسيرتهم في العلاج من سرطان الثدي”.
وأضاف عصام قائلاً: “تولي شركة كريم اهتماماً كبيراً بالمسؤولية المجتمعية ونعتبرها جزءاً هاماً من أعمالنا، حيث نشجع الموظفين على المشاركة في الأعمال الخيرية ونتيح لعملائنا التبرع للمؤسسات الخيرية من خلال برنامج المكافآت المتاح على منصتنا”.