علوان يقود شباب الاتصالات لنهائي كأس القاهرة
كتب -مسعد مجاهد
نجح المدرب الشاب محمود علوان المدير الفنى لفريق الشباب مواليد 2007 بنادى المصريه للاتصالات فى تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على فريق شماس والصعود لنهائي
كأس القاهره لمواجهة فريق الداخليه .
– قدم محمود علوان مستوى راقى وحقق نتائج طيبه مع فريق شباب المصريه للاتصالات وتمكن من الصعود للمباراه النهائيه ليثبت أنه مدير فنى على كفاءه عاليه،مدرب من طراز فريد،جدير بثقة مجلس الإدارة ولجنة الكره على توليه مهام مدير فنى بدأ بمشوار المجد من خلال الكيان والصرح الكبير والتاريخ العريق بالدورى الممتاز نادى المصريه للاتصالات
علوان ..قدم طفره كرويه غابت عن القطاع لفترة طويله، ساهم فى صناعة جيل سوف يكون له مستقبل كبير مع فرق القطاع والفريق الاول لهذا الكيان خلال السنوات القادمه منافس لجميع البطولات المشارك بها .
جهاز فنى مكون من :
شعله مدير فنى القطاع
محمود علوان مدير فنى
محمد حسين مدرب عام
محمد عبدالشافي مدرب حراس
شعبان السيد مدير ادارى
ياسر عبدالعال طبيب