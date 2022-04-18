أخبار مصرعاجل

تحت رعاية د ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية 

تحت رعاية د ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية 

وبتوجيهات الأستاذة /عزة فتحى مدير عام إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية ( ساعات قليلة على تكليف الأستاذ محروس الجلفي مديرا لمدرسة العاشر من رمضان الإبتدائية بإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية والتي قضاها كشعلة نشاط في العمل

من مراجعة الشئون المالية والإدارية للمدرسة وأعمال الكنترول ونظافة وصيانة مباني وفناء وفصول وحجرات المدرسة وزراعة حديقة المدرسة ووضع المدرسة في أبهى صورها والعمل على تجميلها وتجهيزها

لإستقبال تلاميذ المدرسة لأداء إمتحانات الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م فتحية شكر وإجلال لهذا الرجل المجتهد النشيط المبدع وفريق العمل المتعاون معه ) بقلم الأعلامي أشرف عطية رئيس لجنة التعليم بجريدة وموقع التايم المصرية

crossorigin="anonymous">

crossorigin="anonymous">

Post Views: 164
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of الإنشاد الديني والثقافي والفني يعطروا ليالي رمضان

الإنشاد الديني والثقافي والفني يعطروا ليالي رمضان

منذ 10 ساعات
Photo of من لحظات الخذلان الشخص الفارق

من لحظات الخذلان الشخص الفارق

منذ 11 ساعة
Photo of جمعية ثمار الخير بقرية الشفر تكرم حفظه القران الكريم تحت رعاية العمدة ابراهيم سرحان

جمعية ثمار الخير بقرية الشفر تكرم حفظه القران الكريم تحت رعاية العمدة ابراهيم سرحان

منذ 11 ساعة
Photo of “كابتن ادفنشر” و” أكاديمية بروفيشنال وينج تشون ” للفنون القتالية تدشنان مبادرة رمضانية لتعليم أحدث الأساليب المبتكرة في الدفاع عن النفس

“كابتن ادفنشر” و” أكاديمية بروفيشنال وينج تشون ” للفنون القتالية تدشنان مبادرة رمضانية لتعليم أحدث الأساليب المبتكرة في الدفاع عن النفس

منذ 11 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!