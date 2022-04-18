تحت رعاية د ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
وبتوجيهات الأستاذة /عزة فتحى مدير عام إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية ( ساعات قليلة على تكليف الأستاذ محروس الجلفي مديرا لمدرسة العاشر من رمضان الإبتدائية بإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية والتي قضاها كشعلة نشاط في العمل
من مراجعة الشئون المالية والإدارية للمدرسة وأعمال الكنترول ونظافة وصيانة مباني وفناء وفصول وحجرات المدرسة وزراعة حديقة المدرسة ووضع المدرسة في أبهى صورها والعمل على تجميلها وتجهيزها
لإستقبال تلاميذ المدرسة لأداء إمتحانات الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م فتحية شكر وإجلال لهذا الرجل المجتهد النشيط المبدع وفريق العمل المتعاون معه ) بقلم الأعلامي أشرف عطية رئيس لجنة التعليم بجريدة وموقع التايم المصرية
crossorigin="anonymous">
crossorigin="anonymous">