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بالصور ،، استقبال محافظ المنوفية لمحافظ القليوبية للإطمئنان علي صحة مصابي حريق عقار بنها

بالصور ،، استقبال محافظ المنوفية لمحافظ القليوبية للإطمئنان علي صحة مصابي حريق عقار بنها

متابعة إبراهيم عيسي

إستقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، تأتي هذه الزيارة للوقوف والاطمئنان علي الحالة الصحية لمصابي حريق عقار بنها بمستشفي شبين الكوم التعليمي والذي نشب فجر اليوم بإحدى العمارات السكنية بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها ، بحضور الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ .

قدم محافظ القليوبية الشكر لمحافظ المنوفية علي جهوده المبذولة ورعايته الكاملة وما قدمه لمصابي الحادث وتسخير كافة إمكانيات المحافظة لخدمتهم وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للحالات .

قام محافظ المنوفية ومحافظ القليوبية بزيارة ميدانية لمستشفى شبين الكوم التعليمي لمتابعة الحالة الصحية لمصابي الحادث والخدمات المقدمة لهم ، رافقهم الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد طاحون مدير عام مستشفي شبين الكوم التعليمي .

شدد محافظ المنوفية علي سرعة تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بالإضافة إلى إجراء الجراحات العاجلة اللازمة للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي ، مؤكداً علي تقديم كافة أوجه الدعم وتوفير الإمكانيات المطلوبة لهم ، ومشدداً علي ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لهم علي مدار الساعة .

نشب فجر اليوم حريق هائل بإحدى العمارات السكنية بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة عليه من خلال الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمنع امتداد الحريق للمنازل المجاورة ، أسفر الحادث عن إصابة 3 مواطنين تم عمل الإسعافات الأولية لأحد المصابين وخرج من مستشفى بنها الجامعي، وتم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية .

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