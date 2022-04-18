الإنشاد الديني والثقافي والفني يعطروا ليالي رمضان
بقلم/ منى فتحي حامد_ مصر
من حفل فرقة الإنشاد الديني بفرقة قصر ثقافة المنصورة وليالي رمضان الثقافية والفنية بثقافة الدقهلية برعاية كريمة بدعوة شعب الدقهلية العريق والمحب للفن والأدب …
من استاد المنصورة الرياضي وليالي رمضان الثقافية تحت رعاية وزيره الثقافة د. يناس عبد الدايم ورئيس الهيئة العامة للقصور الثقافة د. هشام عطوه ورئيس اقليم شرق الدلتا ا. أمل عبدالله ومدير عام الاقليم والدقهلية ا.عمرو فرج أمال المعداوي اداره المكتب الفني بالإقليم ..
بخضور ومشاركة الأديبة والكاتبة المصرية منى فتحي حامد ….
والتي أشرقت بكلمة الترحيب للحاضرين بالإضافة إلى إلقاء البعض من قصائد ديوانها الورقي من عينيها الابتسامة ومنها :
* قطايف
* كوكب الشرق
فرقة الانشاد الديني بقيادة الشيخ أحمد محمد السلكاوي قدمت الفرقة ليلة محمد في حب رسول الله منها “المسك فاح، قمر، بشروا يا زوار محمد، صلوا على المختار، لغة الكلام، سيدي يا رسول الله، طه” .
في ليلة رائعة من ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة الدقهلية برئاسة الأستاذ عمرو فرج والمقامة بستاد المنصورة الرياضي ..
بناء على طلب الجماهير تم إعادة المسك فاح مع فرقة الانشاد الديني بقيادة الشيخ أحمد محمد حامد السلكاوي..
اختتمت مواهب الدقهلية الحفل بفقرة متنوعة من الشعر والغناء والالقاء، شارك فيها العديد من الشعراء بقصائدهم المتنوعة ومنها قصيدة مولاي وقصيدة رمضان زمان، و وحشتنا يا رمضان، واللي مقالتوش أمي ليا”، و لما جيت اكتب عن أمي، وإنشاد ديني والمصطفي وفقرة فنيه من مسرح عرائس الحلاتيه بقيادة الفنان محمد قطامش…
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