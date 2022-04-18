الإنشاد الديني والثقافي والفني يعطروا ليالي رمضان

من لحظات الخذلان الشخص الفارق

“كابتن ادفنشر” و” أكاديمية بروفيشنال وينج تشون ” للفنون القتالية تدشنان مبادرة رمضانية لتعليم أحدث الأساليب المبتكرة في الدفاع عن النفس